Додано: Чет 07 лют, 2019 14:50

Історія газових відносин з Росією 1994-2010 .Першу міжурядову газову угоду між Україною та Росією було підписано у лютому 1994 року. Передбачалося, що вона має діяти 20 років - до 2005, і що щороку Росія має постачати Україні 50-70 мільярдів кубів газу. Ціну цього газу "Газпрому" та "Укргазпрому" визначалася додатково.Угода 1994 року забороняла реекспорт російського газу з території України, але дозволяла покривати газові борги України за рахунок будівельних робіт на замовлення "Газпрому".Нова газова угода з РФ була підписана восени 2001 року. У ній жорстко фіксувалася ціна на газ для України - $80 за 1т. м3 (за винятком 30 млрд. м3, що забезпували транзиту). Проте було оформлено борг України на $1,4 млрд. в облігації з погашенням на 2004-13 роки.31 грудня 2005 року закінчився термін дії міждержавного договору з Туркменистаном на постачання газу та з РФ на транзит туркменського газу до кордону України.4 січня 2006 року міністр енергетики Іван Плачков та голова "Нафтогазу" Олексій Івченко привезли із Москви нову газову угоду на імпорт газу по ціні $ 95 за 1тис. кубів через новоуведеного посередника РосУкрЕнерго,7 січня 2009 року Газпром повністю припинив постачання транзитного газу в Україну через боргову суперечку та не підписання річного контракту про обсяги імпорту. ГТС України перейшла у автономний режим роботи, продовжуючи постачати газ до Європи, що також відчуває гострий дефіцит.19 січня 2009 року за присутності українського та російського прем'єрів Ю.Тимошенко та В.Путіна керівники НАК "Нафтогаз" та РАТ "Газпром" підписали україно-російські газові угоди.Основні положення : ліквідація посередника РосУкрЕнерго, формулульна ціна на газ залежно від на нафтових цін на світових ринках, умови "бери або плати" (щонайменше 41,6 млрд. кубів на рік) проти умови "качай або плати" (з гарантією транзиту не менше 120 млрд. кубів на рік.21 квітня 2010 року президенти Росії Д.Медведєв та України В.Янукович підписали "Харківські угоди : знижка у $100 в обмін на продовження терміну базування ЧФ Росії в Севастополі до 2042 року.