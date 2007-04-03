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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 653654655656
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:34

ринкові ціни на газ у США вдвічі нижчі за євопейські - орієнтовно в середньому за місяціь грудень 2018 як $3,5 за 1MBtu проти $8,0 за 1MBtu

Henry Hub Natural Gas Futures End of Day Settlement Price :
https://www.indexmundi.com/commodities/ ... m0al3wLPQg
+
Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit (з грудня 2003) :
https://www.indexmundi.com/commodities/ ... PqxdNgYc5c

Наприкінці 2008 року ціни перевищували $535 за 1 тис. м.3 : Oct 2008 $15.93 MBTu, Nov 2008 $15.81, Dec 2008 $15.50 (коефіцієнт конверсії = х35,687)
https://i.imgur.com/OMfCQLG.png
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:50

Історія газових відносин з Росією 1994-2010 .

Першу міжурядову газову угоду між Україною та Росією було підписано у лютому 1994 року. Передбачалося, що вона має діяти 20 років - до 2005, і що щороку Росія має постачати Україні 50-70 мільярдів кубів газу. Ціну цього газу "Газпрому" та "Укргазпрому" визначалася додатково.

Угода 1994 року забороняла реекспорт російського газу з території України, але дозволяла покривати газові борги України за рахунок будівельних робіт на замовлення "Газпрому".

Нова газова угода з РФ була підписана восени 2001 року. У ній жорстко фіксувалася ціна на газ для України - $80 за 1т. м3 (за винятком 30 млрд. м3, що забезпували транзиту). Проте було оформлено борг України на $1,4 млрд. в облігації з погашенням на 2004-13 роки.

31 грудня 2005 року закінчився термін дії міждержавного договору з Туркменистаном на постачання газу та з РФ на транзит туркменського газу до кордону України.

4 січня 2006 року міністр енергетики Іван Плачков та голова "Нафтогазу" Олексій Івченко привезли із Москви нову газову угоду на імпорт газу по ціні $ 95 за 1тис. кубів через новоуведеного посередника РосУкрЕнерго,

7 січня 2009 року Газпром повністю припинив постачання транзитного газу в Україну через боргову суперечку та не підписання річного контракту про обсяги імпорту. ГТС України перейшла у автономний режим роботи, продовжуючи постачати газ до Європи, що також відчуває гострий дефіцит.

19 січня 2009 року за присутності українського та російського прем'єрів Ю.Тимошенко та В.Путіна керівники НАК "Нафтогаз" та РАТ "Газпром" підписали україно-російські газові угоди.

Основні положення : ліквідація посередника РосУкрЕнерго, формулульна ціна на газ залежно від на нафтових цін на світових ринках, умови "бери або плати" (щонайменше 41,6 млрд. кубів на рік) проти умови "качай або плати" (з гарантією транзиту не менше 120 млрд. кубів на рік.

21 квітня 2010 року президенти Росії Д.Медведєв та України В.Янукович підписали "Харківські угоди : знижка у $100 в обмін на продовження терміну базування ЧФ Росії в Севастополі до 2042 року.

https://www.bbc.com/ukrainian/multimedi ... Z2xKMF3ZlU
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:01

Видобуток природного газу в Україні 2016-2017 :

https://i.imgur.com/9CfEsKm.gif

Споживання газу в Україні 2016-2017 :

https://i.imgur.com/7LzNDrl.gif
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:10

Как изменились курсы валют в странах СНГ и Восточной Европы с 2013-го года

Читать полностью: https://banki24.by/news/3070-sravnivaem ... ilis-kursy
диаграммы
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:47

ЛОБ
Работаю со статистикой. Столкнулся с такой проблемой.
Маржа на CME (архивы здесь: https://www.cmegroup.com/clearing/risk-management/historical-margins.html ) всегда изменяется по пятницам.
По крайней мере по GBP.

Вопрос такой:
- пятница торгуется уже по новой марже?
т.е. КЗ по новой марже строить уже на пятницу или с понедельника?

У Вас вроде индикатор автоматически обновляет. Можете проверить?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:36

vovan_prm

у офіційному листі біржі чітко вказується термін вступу дії нових маржинальних вимог : після закриття робочого дня - з відкриттям наступного

але я не настільки прискіпливо торгую індикатор НКЗ, щоб звертати на це увагу : стопи у мене ширші, система рішень не базується на цінових значеннях зон, враховується тільки напрямок тенденції

чекаю на зародження та виявлення потенційних трендів року, технічна торгівля у стані stand-by

особисто мені здається, що ринковий консенсус на послаблення USD під великим сумнівом, або відкладатиметься на другу половину року
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:02

Торгівельна ідея на продаж NZD/CAD

тримаємо руку на пульсі :

https://i.imgur.com/zHsKeM0.jpg +
(панорамний малюночок на тижневих інтервалах з 2001 року)

https://i.imgur.com/vYgqZJz.jpg +
(розширену вершину з 2011 року побудовано)

https://i.imgur.com/4EmSw9i.jpg
(низхідна послідовність на денних)

імовірний відскок на узгодженні тарифної суперечки США-Китай може лишень відкласти реалізацію на квартал-два, але не скасувати ідею загалом
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:41

ЛОБ
Скажiть, а коли або на яких рiвнях у євро заходити? Может це iз якимось подiями пов'язано, типу Брекзiту або ще чимось...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:54

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 28 січ, 2019 13:47 написав:перспективи Євро проти Доляра на тижневих та денних інтервалах :

https://i.imgur.com/MW49leE.jpg
https://i.imgur.com/OBW8fCy.jpg
https://i.imgur.com/cHRYIMn.jpg

на моє бачення цілком позитивні, хоча, варто визнати, якихось вагомих причиних негайного та невпинного росту насьогодні також не спотсрегіається

вартісна оцінка EUR вказує на потенціал відновлення його вартості по широкому ринку, технічний малюночок також підтримує цей погляд, а ось сезонне погрішення економічної статистики Єврозони з 4-го кварталу 2018-го стримує повернення до росту

баланс ризиків має спонукати інвесторів до перезаходу на купівлю EUR/USD у довжину після завершення повноцінної корекції до потужного висхідного імпульсу минулого року 1,0340-1,2555

дійсна поточна низхідна тенденція не дозволяє купувати Євро без належних сигналів - це стосується маржинальних спекулянтів, що працюють за технікою, із стопами

подібні принципи частково діють й для готівкових операцій

як на мене варто зачекати на зміну тенденції, коли полідовність усе нижчих мінімумів/максимумів з початку року буде порушено, для чого треба оновити хоч якийсь локальний корекційний максимум, наприклад 1,1340

зазначу, на малюночку простір для зниження ще є - а ось прийнятних точок входу немає
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:09

  ЛОБ Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:56 написав:ось і прийшла пора купувати Євро :

https://i.imgur.com/yo8hUtT.jpg

час що залишився до кінця року чи не найкраще підходить для закупівлі

тож будь які фінальні (на моє суб'єктивне бачення) діпи на імовірно посередніх даних з ринку праці США, підвищенні ставок ФРС 19/12, волатильності навколо затвердження бюджету Італії, голосування у британському парламенті (після імовірного першого провалу 11/12) варто використовувати для покрокового формування перспективних довгих позицій

па'мятаймо про не закритий геп 1,0724 (закриття 21/04/17) - 1,0821 (мінімум 24/04/17) на перемозі Макрона (над Лепен) у Франції, але його закриття не є обов'язковою умовою поверення у висхідний тренд

будь які спроби зниження мають обмежитися позначкою 1,10
але я роблю акцент більше на таймінгу аніж на цінових рівнях.

виходить ще не прийшла пора купувати
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