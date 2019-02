Додано: Чет 07 лют, 2019 14:34

ринкові ціни на газ у США вдвічі нижчі за євопейські - орієнтовно в середньому за місяціь грудень 2018 як $3,5 за 1MBtu проти $8,0 за 1MBtuHenry Hub Natural Gas Futures End of Day Settlement Price :Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit (з грудня 2003) :Наприкінці 2008 року ціни перевищували $535 за 1 тис. м.3 : Oct 2008 $15.93 MBTu, Nov 2008 $15.81, Dec 2008 $15.50 (коефіцієнт конверсії = х35,687)