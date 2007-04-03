ЛОБ
Да, итальянцы должны помочь в стремлении к паритету, как мне кажется.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:21
ЛОБ
Да, итальянцы должны помочь в стремлении к паритету, как мне кажется.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 20 лют, 2019 03:45
Пане Лоб чи будь хто з профільних трейдерів! Чи можете ви пояснити, коли буде час, чому британець виріс на півтори фігури після негативної стати(заяви на отримання коштів по
безробіттю зросли), маючи на увазі ще й цей тезис вашого колеги "Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США." Тобто і стата погана у британця і доляр начебто не послаб. На чому тоді ріст кабеля?...І який ваш прогноз по британцю до кінця березня поточного року? Який диапазон екстремумів найбільш вирогідно очікувати? Дякую за відповідь.
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:24
щодо GBP/USD
ринок форекс - не мапет-шоу : смикнув за нитку, лялька поворухнулась
так і на ФХ, вихід якоїсь окремої статистики - позитивної чи негативної, не обов'язково викликає пряму реакцію, більше важить накопичене позиціювання, суттєве та тривале відхилення від норми (200-ма на днях/тижнях), реалізація чи виключення гострих ризиків - у кабеля це хард чи софт Брекзіт
погортайте сторінки, по кабелю було декілька важливих міркувань з погляду на довгострок
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
|