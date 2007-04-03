Додано: Чет 21 лют, 2019 11:23

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил ТАСС, что регулятор считает необходимым обеспечить доступ к операциям на валютном рынке форекс только для кваливицированных инвесторов. Для этого в законопроект, который в ближайшее время будет начнет рассматривать Госдума, будет внесет соответствующий пункт.



Чистюхин заявил, что ему услуги на форекс, несмотря на их регулирование на законодательном уровне, «в какой-то степени напоминают финансовые пирамиды». Он отметил, что на них «клюют граждане, которые хотят быстро заработать деньги», но они не соизмеряют риски. Чистюхин сравнил форекс со своего рода легальной игрой, и обратил внимание на то, что «заложенных в законе механизмов явно недостаточно, чтобы защитить граждан».

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