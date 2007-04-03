ЛОБ
Да, итальянцы должны помочь в стремлении к паритету, как мне кажется.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:21
ЛОБ
Да, итальянцы должны помочь в стремлении к паритету, как мне кажется.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 20 лют, 2019 03:45
Пане Лоб чи будь хто з профільних трейдерів! Чи можете ви пояснити, коли буде час, чому британець виріс на півтори фігури після негативної стати(заяви на отримання коштів по
безробіттю зросли), маючи на увазі ще й цей тезис вашого колеги "Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США." Тобто і стата погана у британця і доляр начебто не послаб. На чому тоді ріст кабеля?...І який ваш прогноз по британцю до кінця березня поточного року? Який диапазон екстремумів найбільш вирогідно очікувати? Дякую за відповідь.
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:24
щодо GBP/USD
ринок форекс - не мапет-шоу : смикнув за нитку, лялька поворухнулась
так і на ФХ, вихід якоїсь окремої статистики - позитивної чи негативної, не обов'язково викликає пряму реакцію, більше важить накопичене позиціювання, суттєве та тривале відхилення від норми (200-ма на днях/тижнях), реалізація чи виключення гострих ризиків - у кабеля це хард чи софт Брекзіт
погортайте сторінки, по кабелю було декілька важливих міркувань з погляду на довгострок
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:19
Сегодня стало известно, что Банк России отозвал лицензий у пяти форекс-дилеров, в том числе у таких крупных, как Альпари Форекс, Телетрейд Групп и Форекс Клуб. Также лицензии были аннулированы у компаний Фикс Трейд и «Трастфорекс». ЦБ указал, что действие лицензий у дилеров прекращается с 27 января 2019 года. Компании до этого же срока обязаны будут прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и обеспечить возврат имущества клиентам. Стоимость лицензии форекс-дилера в России составляет порядка 50 миллионов рублей. Теперь на рынке остается 4 компании с лицензиейфорекс-дилера.
Отлученные регулятором от рынка игроки использовали лицензии для агрессивной рекламы, причем большая часть договоров привлеченных россиян на практике заключалась с зарубежными компаниями; жесткость данного решения ЦБ обусловлена озабоченностью в связи с рисками для граждан, рассказала журналистам директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Лариса Селютина.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:23
Форекс закроют для неквалифицрованных инвесторов
Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил ТАСС, что регулятор считает необходимым обеспечить доступ к операциям на валютном рынке форекс только для кваливицированных инвесторов. Для этого в законопроект, который в ближайшее время будет начнет рассматривать Госдума, будет внесет соответствующий пункт.
Чистюхин заявил, что ему услуги на форекс, несмотря на их регулирование на законодательном уровне, «в какой-то степени напоминают финансовые пирамиды». Он отметил, что на них «клюют граждане, которые хотят быстро заработать деньги», но они не соизмеряют риски. Чистюхин сравнил форекс со своего рода легальной игрой, и обратил внимание на то, что «заложенных в законе механизмов явно недостаточно, чтобы защитить граждан».
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:50
prodigy
чудові новини. окрім того довгого сліду шахраїв ммм-нщиків з РФ, шо роками обкрадають інвесторів в Україні
вибачте, але це актуально для лохів, що примудряються торгувати через роскомпанії
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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