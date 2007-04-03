RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 654655656657
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:21

ЛОБ
Да, итальянцы должны помочь в стремлении к паритету, как мне кажется.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 441
З нами з: 27.05.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 03:45

Пане Лоб чи будь хто з профільних трейдерів! Чи можете ви пояснити, коли буде час, чому британець виріс на півтори фігури після негативної стати(заяви на отримання коштів по
безробіттю зросли), маючи на увазі ще й цей тезис вашого колеги "Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США." Тобто і стата погана у британця і доляр начебто не послаб. На чому тоді ріст кабеля?...І який ваш прогноз по британцю до кінця березня поточного року? Який диапазон екстремумів найбільш вирогідно очікувати? Дякую за відповідь.
UEG_U_
 
Повідомлень: 26
З нами з: 27.11.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:24

щодо GBP/USD

ринок форекс - не мапет-шоу : смикнув за нитку, лялька поворухнулась
так і на ФХ, вихід якоїсь окремої статистики - позитивної чи негативної, не обов'язково викликає пряму реакцію, більше важить накопичене позиціювання, суттєве та тривале відхилення від норми (200-ма на днях/тижнях), реалізація чи виключення гострих ризиків - у кабеля це хард чи софт Брекзіт

  ЛОБ Додано: Суб 19 січ, 2019 01:12 написав:
щодо GBP/USD. його не "очікуваний" ріст начебто за тотального негативу на очікуваному провалі урядової угоди досить красномовний : гравці позакривали свої шорти та мають поступово перевертатися у довжину

50% на останній імпульс відновлення з лоїв = 1,27 (приблизно)
поближче до цієї позначки спробую додати ще до своїх лонгів
...

погортайте сторінки, по кабелю було декілька важливих міркувань з погляду на довгострок
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9833
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:19

Сегодня стало известно, что Банк России отозвал лицензий у пяти форекс-дилеров, в том числе у таких крупных, как Альпари Форекс, Телетрейд Групп и Форекс Клуб. Также лицензии были аннулированы у компаний Фикс Трейд и «Трастфорекс». ЦБ указал, что действие лицензий у дилеров прекращается с 27 января 2019 года. Компании до этого же срока обязаны будут прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и обеспечить возврат имущества клиентам. Стоимость лицензии форекс-дилера в России составляет порядка 50 миллионов рублей. Теперь на рынке остается 4 компании с лицензиейфорекс-дилера.

Отлученные регулятором от рынка игроки использовали лицензии для агрессивной рекламы, причем большая часть договоров привлеченных россиян на практике заключалась с зарубежными компаниями; жесткость данного решения ЦБ обусловлена озабоченностью в связи с рисками для граждан, рассказала журналистам директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Лариса Селютина.
http://www.profinance.ru/news/2018/12/2 ... siyan.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5022
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2108 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:23

Форекс закроют для неквалифицрованных инвесторов

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил ТАСС, что регулятор считает необходимым обеспечить доступ к операциям на валютном рынке форекс только для кваливицированных инвесторов. Для этого в законопроект, который в ближайшее время будет начнет рассматривать Госдума, будет внесет соответствующий пункт.

Чистюхин заявил, что ему услуги на форекс, несмотря на их регулирование на законодательном уровне, «в какой-то степени напоминают финансовые пирамиды». Он отметил, что на них «клюют граждане, которые хотят быстро заработать деньги», но они не соизмеряют риски. Чистюхин сравнил форекс со своего рода легальной игрой, и обратил внимание на то, что «заложенных в законе механизмов явно недостаточно, чтобы защитить граждан».
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5022
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2108 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:50

prodigy

чудові новини. окрім того довгого сліду шахраїв ммм-нщиків з РФ, шо роками обкрадають фх-трейдерів та інвесторів в Україні

вибачте, але це актуально для лохів, що примудряються торгувати через роскомпанії
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9833
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:01

prodigy
а эти новости как-то пересекаются с тематикой ветки "Валютный рынок в мире" ???
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 441
З нами з: 27.05.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 654655656657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, яня і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 660, 661, 662
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
6611 173103899
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 13:24
дядя Caша
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1429, 1430, 1431
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14303 1668999
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 11:32
moniks
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 269638
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.