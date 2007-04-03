на моє бачення цілком позитивні, хоча, варто визнати, якихось вагомих причиних негайного та невпинного росту насьогодні також не спотсрегіається
вартісна оцінка EUR вказує на потенціал відновлення його вартості по широкому ринку, технічний малюночок також підтримує цей погляд, а ось сезонне погрішення економічної статистики Єврозони з 4-го кварталу 2018-го стримує повернення до росту
баланс ризиків має спонукати інвесторів до перезаходу на купівлю EUR/USD у довжину після завершення повноцінної корекції до потужного висхідного імпульсу минулого року 1,0340-1,2555
ЛОБ Додано: Вів 19 лют, 2019 14:54 написав:дійсна поточна низхідна тенденція не дозволяє купувати Євро без належних сигналів - це стосується маржинальних спекулянтів, що працюють за технікою, із стопами
подібні принципи частково діють й для готівкових операцій
як на мене варто зачекати на зміну тенденції, коли полідовність усе нижчих мінімумів/максимумів з початку року буде порушено, для чого треба оновити хоч якийсь локальний корекційний максимум, наприклад 1,1340
зазначу, на малюночку простір для зниження ще є - а ось прийнятних точок входу немає
усе що потрібно було євро-патріотам сталося за минулі 2 місяці
щоб не ускладнювати відповіль ще більше можу порадити купувати Євро у довжину з відкату орієнтовно десь від 1,1260-1,1240 (зараза спот на екрані 1,1298)
закріплення нижче 1,1220 знову скасує довгі позиції стоп можна оптимізувати згодом, бо поки він вбачається під 1,1180
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ написав:зони частенько дурять, тенденції перевертаються як той ванька на шпильці а ось тижневі ще якось відпрацьовують, до них можна добирати повний лот
Когда проверял статистику месячного среднего хода, брал период 100 месяцев, т.е. около 10-ти лет. Так вот на больших интервалах можно найти много интересного. Например, бывают периоды с низкой волатильностью. На стыке 13-14 годов был период когда цена не касалась месячного среднего хода 7 месяцев подряд. Если в нынешнем апреле не тронем АТР10, будет десятилетний рекорд. Это я к чему?! Когда наступает такой период трейдеру очень хочется что-то подкрутить в своей торговой системе. Я думаю, что уместней вспомнить библейскую притчу "про семь коров тучных и семь коров тощих"
ЛОБ написав:Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130
Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати.
Европе паритет подходит, а США и Китаю?
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