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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 657658659660
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 09:09

  ЛОБ Додано: Пон 28 січ, 2019 13:47 написав:перспективи Євро проти Доляра на тижневих та денних інтервалах :

https://i.imgur.com/MW49leE.jpg
https://i.imgur.com/OBW8fCy.jpg
https://i.imgur.com/cHRYIMn.jpg

на моє бачення цілком позитивні, хоча, варто визнати, якихось вагомих причиних негайного та невпинного росту насьогодні також не спотсрегіається

вартісна оцінка EUR вказує на потенціал відновлення його вартості по широкому ринку, технічний малюночок також підтримує цей погляд, а ось сезонне погрішення економічної статистики Єврозони з 4-го кварталу 2018-го стримує повернення до росту

баланс ризиків має спонукати інвесторів до перезаходу на купівлю EUR/USD у довжину після завершення повноцінної корекції до потужного висхідного імпульсу минулого року 1,0340-1,2555

  ЛОБ Додано: Вів 19 лют, 2019 14:54 написав:дійсна поточна низхідна тенденція не дозволяє купувати Євро без належних сигналів - це стосується маржинальних спекулянтів, що працюють за технікою, із стопами

подібні принципи частково діють й для готівкових операцій

як на мене варто зачекати на зміну тенденції, коли полідовність усе нижчих мінімумів/максимумів з початку року буде порушено, для чого треба оновити хоч якийсь локальний корекційний максимум, наприклад 1,1340

зазначу, на малюночку простір для зниження ще є - а ось прийнятних точок входу немає

усе що потрібно було євро-патріотам сталося за минулі 2 місяці

щоб не ускладнювати відповіль ще більше можу порадити купувати Євро у довжину з відкату орієнтовно десь від 1,1260-1,1240 (зараза спот на екрані 1,1298)

закріплення нижче 1,1220 знову скасує довгі позиції
стоп можна оптимізувати згодом, бо поки він вбачається під 1,1180
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 10:18

1,1245

купив по ринку і собі трошки Євро, читаючи пости лоба ))
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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TP: 1.213 :?:
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:1,1245

купив по ринку і собі трошки Євро, читаючи пости лоба ))

Мои лонги на двух счетах в просадке на грани стопа.
Сейчас терзает дьявольская мысль любого трейдера.
- Надо доливаться.

Не буду.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 23:00

vovan_prm

зараз практикую дрібний лот - ризики втричі нижчі за стандартні
тому можу спокійно додаватися не порушуючи ризик-менеджменту

зони частенько дурять, тенденції перевертаються як той ванька на шпильці
а ось тижневі ще якось відпрацьовують, до них можна добирати повний лот

не дійшло - дарма, але разом з тим менше психологічного тиску
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:48

ЛОБ Работая со статистикой, сделал ряд интересных наблюдений по этому поводу.
В выходные попытаюсь собраться с мыслями и изложить.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 11:15

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:зони частенько дурять, тенденції перевертаються як той ванька на шпильці
а ось тижневі ще якось відпрацьовують, до них можна добирати повний лот

Когда проверял статистику месячного среднего хода, брал период 100 месяцев, т.е. около 10-ти лет.
Так вот на больших интервалах можно найти много интересного. Например, бывают периоды с низкой волатильностью. На стыке 13-14 годов был период когда цена не касалась месячного среднего хода 7 месяцев подряд. Если в нынешнем апреле не тронем АТР10, будет десятилетний рекорд.
Это я к чему?! Когда наступает такой период трейдеру очень хочется что-то подкрутить в своей торговой системе.
Я думаю, что уместней вспомнить библейскую притчу "про семь коров тучных и семь коров тощих"
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:11

Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:19

  ЛОБ написав:Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130

Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:39

  Zebra написав:
  ЛОБ написав:Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130

Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати.


Европе паритет подходит, а США и Китаю?


Срок полномочий Марио Драги истекает в октябре 2019 года, и его прощальным подарком вполне может стать повышение ставки по депозитам — первое и последнее для Драги в качестве главы ЕЦБ", — считают Максим Сбайхи и Джейми Мюррей из Bloomberg Economics.

Уход Драги вызовет ралли евро — UBS
«Переход от Драги к новому лидеру, скорее всего, укрепит валюту, практически по определению … скорее купить, чем продать евро»
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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