ЛОБ написав:Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130
Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати.
Европе паритет подходит, а США и Китаю?
Срок полномочий Марио Драги истекает в октябре 2019 года, и его прощальным подарком вполне может стать повышение ставки по депозитам — первое и последнее для Драги в качестве главы ЕЦБ", — считают Максим Сбайхи и Джейми Мюррей из Bloomberg Economics.
Уход Драги вызовет ралли евро — UBS «Переход от Драги к новому лидеру, скорее всего, укрепит валюту, практически по определению … скорее купить, чем продать евро»
Евро уже ничего не поможет, хайп на новую валюту из 2000-х прошел.
ЛОБ написав:Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130
Zebra написав:Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати.
такі безапеляційні заяви навіть коментувати серйозно не хочеться
хочете розторгувати шорт до паритету ? - але ви ж не торгуєте нічого виросте євро знову до 1,25 - з вас ніхто не спитає, всі ж бо розуміють, що ви прогнози ніяк не аргументуєте, не актуалізуєте з плином подій - отже, й не відповідаєте
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
на моє бачення цілком позитивні, хоча, варто визнати, якихось вагомих причиних негайного та невпинного росту насьогодні також не спотсрегіається
вартісна оцінка EUR вказує на потенціал відновлення його вартості по широкому ринку, технічний малюночок також підтримує цей погляд, а ось сезонне погрішення економічної статистики Єврозони з 4-го кварталу 2018-го стримує повернення до росту
баланс ризиків має спонукати інвесторів до перезаходу на купівлю EUR/USD у довжину після завершення повноцінної корекції до потужного висхідного імпульсу минулого року 1,0340-1,2555
ЛОБ Додано: Вів 19 лют, 2019 14:54 написав:дійсна поточна низхідна тенденція не дозволяє купувати Євро без належних сигналів - це стосується маржинальних спекулянтів, що працюють за технікою, із стопами
подібні принципи частково діють й для готівкових операцій
як на мене варто зачекати на зміну тенденції, коли полідовність усе нижчих мінімумів/максимумів з початку року буде порушено, для чого треба оновити хоч якийсь локальний корекційний максимум, наприклад 1,1340
зазначу, на малюночку простір для зниження ще є - а ось прийнятних точок входу немає
ЛОБ Додано: Чет 18 кві, 2019 10:09 написав:усе що потрібно було євро-патріотам сталося за минулі 2 місяці
щоб не ускладнювати відповіль ще більше можу порадити купувати Євро у довжину з відкату орієнтовно десь від 1,1260-1,1240 (зараза спот на екрані 1,1298)
закріплення нижче 1,1220 знову скасує довгі позиції стоп можна оптимізувати згодом, бо поки він вбачається під 1,1180
1,1160
тижнева контрольна зона з нижньою межею на 1,1122 залишається дійсною попри нищівну негативну динаміку, імовірність висхідного відскоку знижується, але злам цієї зони ще не є фактом
стопи на довгі позиції спрацювали, відновлювати їх до розвороту поточної технічної тенденції дійсно дуже ризиково та не раціонально з точки зору торгового алгоритму
ставати у контр-тренд є невиправданою помилкою для трейдера-маржинальщика, він напевно взагалі утримається від будь яких занадто передчасних лонгів - без належних сигналів
тож знову спостерігаємо за розвитокм подій поза ринком.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ Завтра закончится рекордный, за десять лет, 8-ой месяц, когда пара не достает до границ своего АТР10. С сегодняшнего дня на СМЕ снижено маржинальное обеспечение по паре. Наводит на мысль о зависимости маржи от среднего хода. Хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу.