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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 658659660661 Додано: Чет 25 кві, 2019 17:01 prodigy написав: Zebra написав: ЛОБ написав: Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130 на контрольній тижневій зоні біля

Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати. Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати.



Европе паритет подходит, а США и Китаю?





Срок полномочий Марио Драги истекает в октябре 2019 года, и его прощальным подарком вполне может стать повышение ставки по депозитам — первое и последнее для Драги в качестве главы ЕЦБ", — считают Максим Сбайхи и Джейми Мюррей из Bloomberg Economics.



Уход Драги вызовет ралли евро — UBS

«Переход от Драги к новому лидеру, скорее всего, укрепит валюту, практически по определению … скорее купить, чем продать евро» Европе паритет подходит, а США и Китаю?Срок полномочий Марио Драги истекает в октябре 2019 года, и его прощальным подарком вполне может стать повышение ставки по депозитам — первое и последнее для Драги в качестве главы ЕЦБ", — считают Максим Сбайхи и Джейми Мюррей из Bloomberg Economics.Уход Драги вызовет ралли евро — UBS«Переход от Драги к новому лидеру, скорее всего, укрепит валюту, практически по определению … скорее купить, чем продать евро»

Евро уже ничего не поможет, хайп на новую валюту из 2000-х прошел. Евро уже ничего не поможет, хайп на новую валюту из 2000-х прошел. Zebra

Повідомлень: 6864 З нами з: 21.09.12 Подякував: 545 раз. Подякували: 975 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 11:57 ЛОБ написав: Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130 на контрольній тижневій зоні біля

Zebra написав: Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати. Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати.

такі безапеляційні заяви навіть коментувати серйозно не хочеться



хочете розторгувати шорт до паритету ? - але ви ж не торгуєте нічого

виросте євро знову до 1,25 - з вас ніхто не спитає, всі ж бо розуміють, що ви прогнози ніяк не аргументуєте, не актуалізуєте з плином подій - отже, й не відповідаєте такі безапеляційні заяви навіть коментувати серйозно не хочетьсяхочете розторгувати шорт до паритету ? - але ви ж не торгуєте нічоговиросте євро знову до 1,25 - з вас ніхто не спитає, всі ж бо розуміють, що ви прогнози ніяк не аргументуєте, не актуалізуєте з плином подій - отже, й не відповідаєте Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9862 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 942 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 12:19 ЛОБ Додано: Пон 28 січ, 2019 13:47 написав: перспективи Євро проти Доляра на тижневих та денних інтервалах :



https://i.imgur.com/MW49leE.jpg

https://i.imgur.com/OBW8fCy.jpg

https://i.imgur.com/cHRYIMn.jpg



на моє бачення цілком позитивні, хоча, варто визнати, якихось вагомих причиних негайного та невпинного росту насьогодні також не спотсрегіається



вартісна оцінка EUR вказує на потенціал відновлення його вартості по широкому ринку, технічний малюночок також підтримує цей погляд, а ось сезонне погрішення економічної статистики Єврозони з 4-го кварталу 2018-го стримує повернення до росту



баланс ризиків має спонукати інвесторів до перезаходу на купівлю EUR/USD у довжину після завершення повноцінної корекції до потужного висхідного імпульсу минулого року 1,0340-1,2555 перспективи Євро проти Доляра на тижневих та денних інтервалах :на моє бачення цілком позитивні, хоча, варто визнати, якихось вагомих причиних негайного та невпинного росту насьогодні також не спотсрегіаєтьсявартісна оцінка EUR вказує на потенціал відновлення його вартості по широкому ринку, технічний малюночок також підтримує цей погляд, а ось сезонне погрішення економічної статистики Єврозони з 4-го кварталу 2018-го стримує повернення до росту

ЛОБ Додано: Вів 19 лют, 2019 14:54 написав: дійсна поточна низхідна тенденція не дозволяє купувати Євро без належних сигналів - це стосується маржинальних спекулянтів, що працюють за технікою, із стопами



подібні принципи частково діють й для готівкових операцій



як на мене варто зачекати на зміну тенденції, коли полідовність усе нижчих мінімумів/максимумів з початку року буде порушено, для чого треба оновити хоч якийсь локальний корекційний максимум, наприклад 1,1340



зазначу, на малюночку простір для зниження ще є - а ось прийнятних точок входу немає дійсна поточна низхідна тенденція не дозволяє купувати Євро без належних сигналів - це стосується маржинальних спекулянтів, що працюють за технікою, із стопамиподібні принципи частково діють й для готівкових операційяк на мене варто зачекати на зміну тенденції, коли полідовність усе нижчих мінімумів/максимумів з початку року буде порушено, для чого треба оновити хоч якийсь локальний корекційний максимум, наприклад 1,1340зазначу, на малюночку простір для зниження ще є - а ось прийнятних точок входу немає

ЛОБ Додано: Чет 18 кві, 2019 10:09 написав: усе що потрібно було євро-патріотам сталося за минулі 2 місяці



щоб не ускладнювати відповіль ще більше можу порадити купувати Євро у довжину з відкату орієнтовно десь від 1,1260-1,1240 (зараза спот на екрані 1,1298)



закріплення нижче 1,1220 знову скасує довгі позиції

стоп можна оптимізувати згодом, бо поки він вбачається під 1,1180 усе що потрібно було євро-патріотам сталося за минулі 2 місяціщоб не ускладнювати відповіль ще більше можу порадити купувати Євро у довжину з відкату орієнтовно десь від(зараза спот на екрані 1,1298)закріплення нижчезнову скасує довгі позиціїстоп можна оптимізувати згодом, бо поки він вбачається під

1,1160



тижнева контрольна зона з нижньою межею на 1,1122 залишається дійсною попри нищівну негативну динаміку, імовірність висхідного відскоку знижується, але злам цієї зони ще не є фактом



стопи на довгі позиції спрацювали, відновлювати їх до розвороту поточної технічної тенденції дійсно дуже ризиково та не раціонально з точки зору торгового алгоритму



ставати у контр-тренд є невиправданою помилкою для трейдера-маржинальщика, він напевно взагалі утримається від будь яких занадто передчасних лонгів - без належних сигналів



тож знову спостерігаємо за розвитокм подій поза ринком. тижнева контрольна зона з нижньою межею на 1,1122 залишається дійсною попри нищівну негативну динаміку, імовірність висхідного відскоку знижується, але злам цієї зони ще не є фактомстопи на довгі позиції спрацювали, відновлювати їх до розвороту поточної технічної тенденції дійсно дуже ризиково та не раціонально з точки зору торгового алгоритмуставати у контр-тренд є невиправданою помилкою для трейдера-маржинальщика, він напевно взагалі утримається від будь яких занадто передчасних лонгів - без належних сигналівтож знову спостерігаємо за розвитокм подій поза ринком. Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9862 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 942 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 12:44 ЛОБ Завтра закончится рекордный, за десять лет, 8-ой месяц, когда пара не достает до границ своего АТР10.

С сегодняшнего дня на СМЕ снижено маржинальное обеспечение по паре.

Наводит на мысль о зависимости маржи от среднего хода.

Хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу. vovan_prm 1 Повідомлень: 2225 З нами з: 09.09.14 Подякував: 731 раз. Подякували: 760 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 13:16 ЛОБ написав: ЛОБ написав: Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130 на контрольній тижневій зоні біля

Zebra написав: Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати. Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати.

такі безапеляційні заяви навіть коментувати серйозно не хочеться



хочете розторгувати шорт до паритету ? - але ви ж не торгуєте нічого

виросте євро знову до 1,25 - з вас ніхто не спитає, всі ж бо розуміють, що ви прогнози ніяк не аргументуєте, не актуалізуєте з плином подій - отже, й не відповідаєте такі безапеляційні заяви навіть коментувати серйозно не хочетьсяхочете розторгувати шорт до паритету ? - але ви ж не торгуєте нічоговиросте євро знову до 1,25 - з вас ніхто не спитає, всі ж бо розуміють, що ви прогнози ніяк не аргументуєте, не актуалізуєте з плином подій - отже, й не відповідаєте

Фундаментально.

1. Попит (інвестиції) на евро у 2000-х були хайпом. Хайп має властивість закінчуватись розчаруванням, або принаймі втратою інтересу, тобто актив позбавляється спекулятивної та інвестиційної націнки.

2. Слабке економічне зростання у порівнянні з США. Фундаментально.1. Попит (інвестиції) на евро у 2000-х були хайпом. Хайп має властивість закінчуватись розчаруванням, або принаймі втратою інтересу, тобто актив позбавляється спекулятивної та інвестиційної націнки.2. Слабке економічне зростання у порівнянні з США. Zebra

Повідомлень: 6864 З нами з: 21.09.12 Подякував: 545 раз. Подякували: 975 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 13:40 vovan_prm написав: ЛОБ Завтра закончится рекордный, за десять лет, 8-ой месяц, когда пара не достает до границ своего АТР10.

С сегодняшнего дня на СМЕ снижено маржинальное обеспечение по паре.

Наводит на мысль о зависимости маржи от среднего хода.

Хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу. Завтра закончится рекордный, за десять лет, 8-ой месяц, когда пара не достает до границ своего АТР10.С сегодняшнего дня на СМЕ снижено маржинальное обеспечение по паре.Наводит на мысль о зависимости маржи от среднего хода.Хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу.

Ми по-різному розуміємо тезу про дієвість ATR(10)



як на мене вона має таку редакцію : очікуваний діапазон коливань валютного курсу на поточний місяць зазвичай обмежується розрахунковим середнім значенням фактичних коливань за попередні минулі 10 місяців



але ж це не тотожньо іншій тезі : середній хід має обов'язково досягати меж розрахункового діапазону за минулі 10 місяців



як наслідок, відносне зниження волатильності інструменту призводить до звуження ATR, що підвищує спрацювання другої тези



обидва твердження не залежні, але перше твердження ширше, а друге - другорядне, вужче, похідне Ми по-різному розуміємо тезу про дієвість ATR(10)як на мене вона має таку редакцію : очікуваний діапазон коливань валютного курсу на поточний місяць зазвичай обмежується розрахунковим середнім значенням фактичних коливань за попередні минулі 10 місяцівале ж це не тотожньо іншій тезі : середній хід має обов'язково досягати меж розрахункового діапазону за минулі 10 місяцівяк наслідок, відносне зниження волатильності інструменту призводить до звуження ATR, що підвищує спрацювання другої тезиобидва твердження не залежні, але перше твердження ширше, а друге - другорядне, вужче, похідне Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9862 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 942 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 20:35 ЛОБ написав: Ми по-різному розуміємо тезу про дієвість ATR(10)



як на мене вона має таку редакцію : очікуваний діапазон коливань валютного курсу на поточний місяць зазвичай обмежується розрахунковим середнім значенням фактичних коливань за попередні минулі 10 місяців Ми по-різному розуміємо тезу про дієвість ATR(10)як на мене вона має таку редакцію : очікуваний діапазон коливань валютного курсу на поточний місяць зазвичай обмежується розрахунковим середнім значенням фактичних коливань за попередні минулі 10 місяців

Согласен с незначительными несущественными оговорками.



але ж це не тотожньо іншій тезі : середній хід має обов'язково досягати меж розрахункового діапазону за минулі 10 місяців



В такой редакции звучит вроде верно, но искажает смысл.

Более точно будет звучать так:

-середній хід НЕ має обов'язково досягати меж розрахункового діапазону за минулі 10 місяців.

-Але шанси на недосягнення протягом 8-ми місяців поспіль мізерні,на недосягнення протягом 9-ми місяців поспіль близькі до нуля.

Недосягнення протягом 10 місяців неможливо за визначенням.



як наслідок, відносне зниження волатильності інструменту призводить до звуження ATR,

это следует из определения АТР



обидва твердження не залежні, але перше твердження ширше, а друге - другорядне, вужче, похідне

не вижу первичного и вторичного...

на мой взгляд это причинно-следственная связь

она в самом определении среднего истинного диапазона Согласен с незначительными несущественными оговорками.В такой редакции звучит вроде верно, но искажает смысл.Более точно будет звучать так:-середній хідмає обов'язково досягати меж розрахункового діапазону за минулі 10 місяців.-Але шанси на недосягнення протягом 8-ми місяців поспіль,на недосягнення протягом 9-ми місяців поспільНедосягнення протягом 10 місяцівэто следует из определения АТРне вижу первичного и вторичного...на мой взгляд это причинно-следственная связьона в самом определении среднего истинного диапазона vovan_prm 1 Повідомлень: 2225 З нами з: 09.09.14 Подякував: 731 раз. Подякували: 760 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 658659660661 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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