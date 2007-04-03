ЛОБ написав:Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130
Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати.
Европе паритет подходит, а США и Китаю?
Срок полномочий Марио Драги истекает в октябре 2019 года, и его прощальным подарком вполне может стать повышение ставки по депозитам — первое и последнее для Драги в качестве главы ЕЦБ", — считают Максим Сбайхи и Джейми Мюррей из Bloomberg Economics.
Уход Драги вызовет ралли евро — UBS «Переход от Драги к новому лидеру, скорее всего, укрепит валюту, практически по определению … скорее купить, чем продать евро»
Евро уже ничего не поможет, хайп на новую валюту из 2000-х прошел.
ЛОБ написав:Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130
Zebra написав:Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати.
такі безапеляційні заяви навіть коментувати серйозно не хочеться
хочете розторгувати шорт до паритету ? - але ви ж не торгуєте нічого виросте євро знову до 1,25 - з вас ніхто не спитає, всі ж бо розуміють, що ви прогнози ніяк не аргументуєте, не актуалізуєте з плином подій - отже, й не відповідаєте
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
на моє бачення цілком позитивні, хоча, варто визнати, якихось вагомих причиних негайного та невпинного росту насьогодні також не спотсрегіається
вартісна оцінка EUR вказує на потенціал відновлення його вартості по широкому ринку, технічний малюночок також підтримує цей погляд, а ось сезонне погрішення економічної статистики Єврозони з 4-го кварталу 2018-го стримує повернення до росту
баланс ризиків має спонукати інвесторів до перезаходу на купівлю EUR/USD у довжину після завершення повноцінної корекції до потужного висхідного імпульсу минулого року 1,0340-1,2555
ЛОБ Додано: Вів 19 лют, 2019 14:54 написав:дійсна поточна низхідна тенденція не дозволяє купувати Євро без належних сигналів - це стосується маржинальних спекулянтів, що працюють за технікою, із стопами
подібні принципи частково діють й для готівкових операцій
як на мене варто зачекати на зміну тенденції, коли полідовність усе нижчих мінімумів/максимумів з початку року буде порушено, для чого треба оновити хоч якийсь локальний корекційний максимум, наприклад 1,1340
зазначу, на малюночку простір для зниження ще є - а ось прийнятних точок входу немає
ЛОБ Додано: Чет 18 кві, 2019 10:09 написав:усе що потрібно було євро-патріотам сталося за минулі 2 місяці
щоб не ускладнювати відповіль ще більше можу порадити купувати Євро у довжину з відкату орієнтовно десь від 1,1260-1,1240 (зараза спот на екрані 1,1298)
закріплення нижче 1,1220 знову скасує довгі позиції стоп можна оптимізувати згодом, бо поки він вбачається під 1,1180
1,1160
тижнева контрольна зона з нижньою межею на 1,1122 залишається дійсною попри нищівну негативну динаміку, імовірність висхідного відскоку знижується, але злам цієї зони ще не є фактом
стопи на довгі позиції спрацювали, відновлювати їх до розвороту поточної технічної тенденції дійсно дуже ризиково та не раціонально з точки зору торгового алгоритму
ставати у контр-тренд є невиправданою помилкою для трейдера-маржинальщика, він напевно взагалі утримається від будь яких занадто передчасних лонгів - без належних сигналів
тож знову спостерігаємо за розвитокм подій поза ринком.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ Завтра закончится рекордный, за десять лет, 8-ой месяц, когда пара не достает до границ своего АТР10. С сегодняшнего дня на СМЕ снижено маржинальное обеспечение по паре. Наводит на мысль о зависимости маржи от среднего хода. Хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу.
ЛОБ написав:Євро на контрольній тижневій зоні біля 1,1130
Zebra написав:Психологічно інвестори вже настроєні на рух евро до паритету, тому думки по розвороту треба гнати.
такі безапеляційні заяви навіть коментувати серйозно не хочеться
хочете розторгувати шорт до паритету ? - але ви ж не торгуєте нічого виросте євро знову до 1,25 - з вас ніхто не спитає, всі ж бо розуміють, що ви прогнози ніяк не аргументуєте, не актуалізуєте з плином подій - отже, й не відповідаєте
Фундаментально. 1. Попит (інвестиції) на евро у 2000-х були хайпом. Хайп має властивість закінчуватись розчаруванням, або принаймі втратою інтересу, тобто актив позбавляється спекулятивної та інвестиційної націнки. 2. Слабке економічне зростання у порівнянні з США.
vovan_prm написав:ЛОБ Завтра закончится рекордный, за десять лет, 8-ой месяц, когда пара не достает до границ своего АТР10. С сегодняшнего дня на СМЕ снижено маржинальное обеспечение по паре. Наводит на мысль о зависимости маржи от среднего хода. Хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу.
Ми по-різному розуміємо тезу про дієвість ATR(10)
як на мене вона має таку редакцію : очікуваний діапазон коливань валютного курсу на поточний місяць зазвичай обмежується розрахунковим середнім значенням фактичних коливань за попередні минулі 10 місяців
але ж це не тотожньо іншій тезі : середній хід має обов'язково досягати меж розрахункового діапазону за минулі 10 місяців
як наслідок, відносне зниження волатильності інструменту призводить до звуження ATR, що підвищує спрацювання другої тези
обидва твердження не залежні, але перше твердження ширше, а друге - другорядне, вужче, похідне
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ написав:Ми по-різному розуміємо тезу про дієвість ATR(10)
як на мене вона має таку редакцію : очікуваний діапазон коливань валютного курсу на поточний місяць зазвичай обмежується розрахунковим середнім значенням фактичних коливань за попередні минулі 10 місяців
Согласен с незначительными несущественными оговорками.
але ж це не тотожньо іншій тезі : середній хід має обов'язково досягати меж розрахункового діапазону за минулі 10 місяців
В такой редакции звучит вроде верно, но искажает смысл. Более точно будет звучать так: -середній хід НЕ має обов'язково досягати меж розрахункового діапазону за минулі 10 місяців. -Але шанси на недосягнення протягом 8-ми місяців поспіль мізерні,на недосягнення протягом 9-ми місяців поспіль близькі до нуля. Недосягнення протягом 10 місяців неможливо за визначенням.
як наслідок, відносне зниження волатильності інструменту призводить до звуження ATR,
это следует из определения АТР
обидва твердження не залежні, але перше твердження ширше, а друге - другорядне, вужче, похідне
не вижу первичного и вторичного... на мой взгляд это причинно-следственная связь она в самом определении среднего истинного диапазона
мене більше цікавить сама природа зниження відносної волатильності VIX на практично усіх без винятку класах активів - в акціях, бондах, комодах та валютних курсах
серед причин експерти називають збереження економічних стимулів у країнах G10, опікування ринками з боку регуляторів, значну пристутність центробанків на грошовому ринку через реальні нульові % ставки та роздуті баланси
а ще варто пам'ятати про надбання глобалізації у досягненні здешевлення робочої сили та уповільнення світової інляції, вільний перетік капіталів та трудових мігрантів
окремо - укріплення Китаю як регіонального фінансового центру Азії, отримання статусу резервної валюти CNY
саме тому я взагалі не звертаю увагу на недоходи найліквіднішої пари EUR/USD до своїх місячних ATR(10), а шукаю паралельні трейди на нормалізацію у різноманітних кросах
зокрема XAU/XAG + XAU/Oil, AUD/CAD & NZD/CAD, EUR/NOK & NOK/DKK
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.