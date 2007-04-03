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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:19
Zebra Коник, а ты торговал вообще когда-то?? Или так, только книжки читаешь да народ просвещаешь?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:17
А ты уже по стопу вылетел или еще в терпилах по евро сидишь?
Когда кто то упоминает на форуме о втором дыхании еврозоны - я буду хейтить сцаными тряпками. Особенно тех, кто видит разворот тренда там, где им и близко не пахнет.
Евро это валютный хайп 2000-х. Все подстриженные влошенцы - такие же влошенцы как и в другие активы, будь то золото, серебро или биткоин.
Паритет - это как незакрытый ГЭП.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:37
Зебро, дякую за критику.
але у ваших словах є неточність : для визнаення поточного тренду зазвичай беруть два останні - максимальні та мінімальні екстремуми, а ще аналізують різні інтервали - від годинного до денного та тижневого :
тоді малюночок стає не таким вже виразним та зрозумілим
ось чому тренд це скоріше термін філософії чи масштабу мислення
... а чи й смаку ))
PS. Ваш тренд - за останньою стрілочкою, найтоншою )))
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:46
Zebra
хотів би вас попросити не опускатися до рівня "дурень звичайний" та не вживати образливих слів на адресу дописувачів. приберіть за собою буль ласка.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:07
Zebra видимо всем не понять чем трейдеры отличаются от верующих непарнокопытных.
Если кратко, то так:
- трейдер возьмет профит с любого понятного ему движения.
Без разницы 50пп или 500пп. Без разницы бай или селл.
А сидеть в просадках - это удел верующих.
Как и не брать краткосрочный очевидный профит.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:14
Ну так ты в просадке или фиксанулся?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:58
Re: Валютный рынок в мире
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:03
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:14
Re: Валютный рынок в мире
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