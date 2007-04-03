RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 659660661662
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:19

Zebra Коник, а ты торговал вообще когда-то?? Или так, только книжки читаешь да народ просвещаешь?
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 09.09.14
Подякував: 733 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:17

  vovan_prm написав:Zebra Коник, а ты торговал вообще когда-то?? Или так, только книжки читаешь да народ просвещаешь?

А ты уже по стопу вылетел или еще в терпилах по евро сидишь?
Когда кто то упоминает на форуме о втором дыхании еврозоны - я буду хейтить сцаными тряпками. Особенно тех, кто видит разворот тренда там, где им и близко не пахнет.


Евро это валютный хайп 2000-х. Все подстриженные влошенцы - такие же влошенцы как и в другие активы, будь то золото, серебро или биткоин.

Паритет - это как незакрытый ГЭП.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6872
З нами з: 21.09.12
Подякував: 546 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:37

  ЛОБ написав:1,1225
карколомна зміна тенденцій - з ведмежої на бичу, та навпаки (?)

  Zebra написав:Яка ще зміна тенденції??? Більшість піків нижчі за попередні - це чіткий тренд донизу без натяків. Почитайте книжки з теханалізу, може колись станете хоча б в нуль торгувати - бо торгувати треба по тренду, а не проти :lol:

Зображення

Зебро, дякую за критику.

але у ваших словах є неточність : для визнаення поточного тренду зазвичай беруть два останні - максимальні та мінімальні екстремуми, а ще аналізують різні інтервали - від годинного до денного та тижневого :

https://i.imgur.com/3B2m2lw.png

тоді малюночок стає не таким вже виразним та зрозумілим
ось чому тренд це скоріше термін філософії чи масштабу мислення
... а чи й смаку ))

PS. Ваш тренд - за останньою стрілочкою, найтоншою )))
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9866
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:46

Zebra

хотів би вас попросити не опускатися до рівня "дурень звичайний" та не вживати образливих слів на адресу дописувачів. приберіть за собою буль ласка.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9866
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:07

Zebra видимо всем не понять чем трейдеры отличаются от верующих непарнокопытных.
Если кратко, то так:
- трейдер возьмет профит с любого понятного ему движения.
Без разницы 50пп или 500пп. Без разницы бай или селл.
А сидеть в просадках - это удел верующих.
Как и не брать краткосрочный очевидный профит.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 09.09.14
Подякував: 733 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:14

  vovan_prm написав:Zebra видимо всем не понять чем трейдеры отличаются от верующих непарнокопытных.
Если кратко, то так:
- трейдер возьмет профит с любого понятного ему движения.
Без разницы 50пп или 500пп. Без разницы бай или селл.
А сидеть в просадках - это удел верующих.
Как и не брать краткосрочный очевидный профит.

Ну так ты в просадке или фиксанулся?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6872
З нами з: 21.09.12
Подякував: 546 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:58

Re: Валютный рынок в мире

  Zebra написав:Ну так ты в просадке или фиксанулся?

Не бывает у меня просадок и фиксаций. Только тейки и стопы.
Заканчивай флудить. Есть что по делу сказать - говори.
Про кирдык Евро тебя услышали.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 09.09.14
Подякував: 733 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:03

  vovan_prm написав:Про кирдык Евро тебя услышали.

Не правильно услышали. Речь о том, что актив избавляется от хайповой спекулятивной наценки.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6872
З нами з: 21.09.12
Подякував: 546 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:14

Re: Валютный рынок в мире

  Zebra написав:что актив избавляется от хайповой спекулятивной наценки

Ок. И шо?
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 09.09.14
Подякував: 733 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 659660661662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1098, 1099, 1100
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
10996 174651155
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 18:02
Искатель
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1451, 1452, 1453
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14520 1718480
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 17:50
Козак-характерник
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 273414
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70597)
03.05.2019 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.