vovan_prm написав:Zebra Коник, а ты торговал вообще когда-то?? Или так, только книжки читаешь да народ просвещаешь?
А ты уже по стопу вылетел или еще в терпилах по евро сидишь? Когда кто то упоминает на форуме о втором дыхании еврозоны - я буду хейтить сцаными тряпками. Особенно тех, кто видит разворот тренда там, где им и близко не пахнет.
Евро это валютный хайп 2000-х. Все подстриженные влошенцы - такие же влошенцы как и в другие активы, будь то золото, серебро или биткоин.
ЛОБ написав:1,1225 карколомна зміна тенденцій - з ведмежої на бичу, та навпаки (?)
Zebra написав:Яка ще зміна тенденції??? Більшість піків нижчі за попередні - це чіткий тренд донизу без натяків. Почитайте книжки з теханалізу, може колись станете хоча б в нуль торгувати - бо торгувати треба по тренду, а не проти
Зебро, дякую за критику.
але у ваших словах є неточність : для визнаення поточного тренду зазвичай беруть два останні - максимальні та мінімальні екстремуми, а ще аналізують різні інтервали - від годинного до денного та тижневого :
Zebra видимо всем не понять чем трейдеры отличаются от верующих непарнокопытных. Если кратко, то так: - трейдер возьмет профит с любого понятного ему движения. Без разницы 50пп или 500пп. Без разницы бай или селл. А сидеть в просадках - это удел верующих. Как и не брать краткосрочный очевидный профит.
vovan_prm написав:Zebra видимо всем не понять чем трейдеры отличаются от верующих непарнокопытных. Если кратко, то так: - трейдер возьмет профит с любого понятного ему движения. Без разницы 50пп или 500пп. Без разницы бай или селл. А сидеть в просадках - это удел верующих. Как и не брать краткосрочный очевидный профит.