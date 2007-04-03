RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 660661662663
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:26

щодо USD/CAD

дуже схоже, що долар/луні на тижневих інтервалах націлений на ріст :
https://i.imgur.com/dlV6VZV.jpg

на коротших 4-х годинних є висхідний канал, але вже поблизу рівень спротиву 1,3523 :
https://i.imgur.com/2vJibzR.jpg

злам якого має розчистити шлях нагору аж до позначок 1,3695 (ATR) та 1,38
необхідна умова росту пари - слабкість нафтових цін, а ось тут у мене є сумніви

до того ж поточна тенденція - ще шортова, можна й продати хоч по ринку від контрольної зони на 1,3490 із стопом над 1,3523 (if bid)

отже, ризикну продати зараз, а якщо отримаю стоп, то вже після приксорення на рості шукатиму купівлю з відкату. ось така хвілософія - не бути правим - не вгадати з напрямком, а зняти прибуток.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9868
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:41

ЛОБ вообще луни любит такие расчески рисовать.
Я в прошлом году сначала торговал, потом наблюдал с забора.
В итоге пару перевел в разряд резервных
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2233
З нами з: 09.09.14
Подякував: 733 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 660661662663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1110, 1111, 1112
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
11116 174704004
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 20:32
zzzzzz
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1453, 1454, 1455
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14542 1722521
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 16:33
Козак-характерник
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 273520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (522)
07.05.2019 21:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.