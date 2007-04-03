на коротших 4-х годинних є висхідний канал, але вже поблизу рівень спротиву 1,3523 :
злам якого має розчистити шлях нагору аж до позначок 1,3695 (ATR) та 1,38
необхідна умова росту пари - слабкість нафтових цін, а ось тут у мене є сумніви
до того ж поточна тенденція - ще шортова, можна й продати хоч по ринку від контрольної зони на 1,3490 із стопом над 1,3523 (if bid)
отже, ризикну продати зараз, а якщо отримаю стоп, то вже після приксорення на рості шукатиму купівлю з відкату. ось така хвілософія - не бути правим - не вгадати з напрямком, а зняти прибуток.