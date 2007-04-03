Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 тра, 2019 13:24
Є декілька валютних пар, де за минулий місяць Євро навіть виріс на декілька відсотків, зокрема це EUR/GBP та EUR/NZD
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ЛОБ
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Додано: Чет 30 тра, 2019 13:26
ЛОБ написав:
Є декілька валютних пар, де за минулий місяць Євро навіть виріс на декілька відсотків, зокрема це EUR/GBP та EUR/NZD
ЛОБ, коли ви вже визнаєте, що паритет евро до долару, це питання часу і страждань лохвесторів у цей фантик.
Zebra
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Додано: Чет 30 тра, 2019 14:19
Zebra визнаю, досягення 1,10, а потім 1,00 або 1,20 - це питання часу навіть більше, 1,30 також не за горами. таку послідовність вказано випадково ))
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ЛОБ
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Додано: Вів 04 чер, 2019 09:17
Валюты каких стран СНГ и Восточной Европы укрепились, а каких ослабли в мае 2019-го https://banki24.by/news/3345-valyuty-kakih-stran-sng
диаграмма
Лидером апрельского курсового рейтинга стала Беларусь: белорусский Br-рубль больше всех остальных валют в регионе СНГ и Восточной Европы укрепился к доллару в этом месяце. А аутсайдером месяца — Грузия с заметно ослабшим к доллару лари. Упали к доллару и все восточноевропейские валюты стран ЕС, в том числе и сам евро. Но за период с начала года лидерство остается у России: Rr-рубль вырос к доллару за первые 5 месяцев 2019-го больше всех других валют в регионе. Этому способствовало удорожание нефти с начала года. Кроме Rr-рубля, в тройке лидеров по итогам января—мая — гривна Украины и Br-рубль Беларуси. Аутсайдером же январско—майского курсового рейтинга стал Таджикистан: там с начала года постоянны перебои с иностранной валютой в обменных пунктах, возникают очереди, и на чёрном рынке доллар заметно подорожал.
maksimus silvestris
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Додано: Сер 05 чер, 2019 09:51
Как изменились сила доллара, цена нефти и курсы валют стран СНГ и Восточной Европы с 2013-го года https://banki24.by/news/3348-kak-izmenilis-sila-dollara
maksimus silvestris
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Додано: Чет 06 чер, 2019 09:55
ЛОБ Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:19 написав: 1,1160
тижнева контрольна зона з нижньою межею
на 1,1122
залишається дійсною попри нищівну негативну динаміку, імовірність висхідного відскоку знижується, але злам цієї зони ще не є фактом
стопи на довгі позиції спрацювали, відновлювати їх до розвороту поточної технічної тенденції дійсно дуже ризиково та не раціонально з точки зору торгового алгоритму
...
ЛОБ Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:36 написав: 1,1225
карколомна зміна тенденцій - з ведмежої на бичу, та навпаки (?)
позаяк, знову контрольні зони розвернулися та вказують нагору :
https://i.imgur.com/wEru33x.png
бай з відкату 1,1176-1,1148,
стоп під 1,1110
найближча ціль росту простягається до 1,1294
https://i.imgur.com/B1MuZIy.png
зони частенько дурять, тенденції перевертаються як той ванька на шпильці
а ось тижневі ще якось відпрацьовують, до них можна добирати повний лот
від тижневої - до тижневої
дорожня мапа для короткострокового шпекулянта :
https://i.imgur.com/t3gBu1d.png
відучора вдарили у 1,1307 - зараз відійшли до 1,1230
нагадаю, локальний мінімум було позначено 23/05 біля 1,1107
імовірно слабкі пейроли з США мають забезпечити подальше висхідне просування єврика вище над тижневу КЗ блакитного кольору - аж до місячного ATR(10) з нижньою межею на 1,1407
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ЛОБ
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Додано: Чет 06 чер, 2019 19:04
ЛОБ написав:
імовірно слабкі пейроли з США мають забезпечити подальше висхідне просування єврика вище над тижневу КЗ блакитного кольору - аж до місячного ATR(10) з нижньою межею на 1,1407
Вполне возможно.
Особенно учитывая что пара не касалась АТР10 рекордные (за последние 10лет) ДЕВЯТЬ месяцев.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:57
ЛОБ Додано: П'ят 22 бер, 2019 13:07 написав: GERMAN 10-YEAR YIELD FALLS TO ZERO PERCENT, LOWEST SINCE 2016
рівень доходностей 10-ти річних державних облігацій Німеччини минулої п'ятниці переписав мінімуми 2016 року та встановив новий мінімальний історийний рекорд
-0,26% річних !!! https://invst.ly/a-0gi
ось які "гріхи" не пускають курс Євро до бакса вище
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ЛОБ
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Додано: Пон 10 чер, 2019 12:06
0,8780
мінус 5 великих фігур або 5,6% з березневих максимумів біля 0,9280
здається цей крос-курс пройшов тільки половину шляху до своїх найближчих цілей,
далі буде ...
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ЛОБ
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