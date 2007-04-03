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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 661662663664
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:24

Є декілька валютних пар, де за минулий місяць Євро навіть виріс на декілька відсотків, зокрема це EUR/GBP та EUR/NZD
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:26

  ЛОБ написав:Є декілька валютних пар, де за минулий місяць Євро навіть виріс на декілька відсотків, зокрема це EUR/GBP та EUR/NZD

ЛОБ, коли ви вже визнаєте, що паритет евро до долару, це питання часу і страждань лохвесторів у цей фантик.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 14:19

Zebra

визнаю, досягення 1,10, а потім 1,00 або 1,20 - це питання часу
навіть більше, 1,30 також не за горами. таку послідовність вказано випадково ))
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 09:17

Валюты каких стран СНГ и Восточной Европы укрепились, а каких ослабли в мае 2019-го

https://banki24.by/news/3345-valyuty-kakih-stran-sng
диаграмма

Лидером апрельского курсового рейтинга стала Беларусь: белорусский Br-рубль больше всех остальных валют в регионе СНГ и Восточной Европы укрепился к доллару в этом месяце.
А аутсайдером месяца — Грузия с заметно ослабшим к доллару лари. Упали к доллару и все восточноевропейские валюты стран ЕС, в том числе и сам евро.
Но за период с начала года лидерство остается у России: Rr-рубль вырос к доллару за первые 5 месяцев 2019-го больше всех других валют в регионе. Этому способствовало удорожание нефти с начала года.
Кроме Rr-рубля, в тройке лидеров по итогам января—мая — гривна Украины и Br-рубль Беларуси.
Аутсайдером же январско—майского курсового рейтинга стал Таджикистан: там с начала года постоянны перебои с иностранной валютой в обменных пунктах, возникают очереди, и на чёрном рынке доллар заметно подорожал.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 09:51

Как изменились сила доллара, цена нефти и курсы валют стран СНГ и Восточной Европы с 2013-го года

https://banki24.by/news/3348-kak-izmenilis-sila-dollara
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 09:55

щодо EUR/USD

  ЛОБ Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:19 написав:1,1160

тижнева контрольна зона з нижньою межею на 1,1122 залишається дійсною попри нищівну негативну динаміку, імовірність висхідного відскоку знижується, але злам цієї зони ще не є фактом

стопи на довгі позиції спрацювали, відновлювати їх до розвороту поточної технічної тенденції дійсно дуже ризиково та не раціонально з точки зору торгового алгоритму
...

  ЛОБ Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:36 написав:1,1225

карколомна зміна тенденцій - з ведмежої на бичу, та навпаки (?)
позаяк, знову контрольні зони розвернулися та вказують нагору :

https://i.imgur.com/wEru33x.png

бай з відкату 1,1176-1,1148, стоп під 1,1110
найближча ціль росту простягається до 1,1294

https://i.imgur.com/B1MuZIy.png

зони частенько дурять, тенденції перевертаються як той ванька на шпильці
а ось тижневі ще якось відпрацьовують, до них можна добирати повний лот

від тижневої - до тижневої

дорожня мапа для короткострокового шпекулянта :

https://i.imgur.com/t3gBu1d.png

відучора вдарили у 1,1307 - зараз відійшли до 1,1230
нагадаю, локальний мінімум було позначено 23/05 біля 1,1107

імовірно слабкі пейроли з США мають забезпечити подальше висхідне просування єврика вище над тижневу КЗ блакитного кольору - аж до місячного ATR(10) з нижньою межею на 1,1407
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 19:04

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:імовірно слабкі пейроли з США мають забезпечити подальше висхідне просування єврика вище над тижневу КЗ блакитного кольору - аж до місячного ATR(10) з нижньою межею на 1,1407

Вполне возможно.
Особенно учитывая что пара не касалась АТР10 рекордные (за последние 10лет) ДЕВЯТЬ месяцев.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:57

  ЛОБ Додано: П'ят 22 бер, 2019 13:07 написав:GERMAN 10-YEAR YIELD FALLS TO ZERO PERCENT, LOWEST SINCE 2016

рівень доходностей 10-ти річних державних облігацій Німеччини минулої п'ятниці переписав мінімуми 2016 року та встановив новий мінімальний історийний рекорд -0,26% річних !!!

https://invst.ly/a-0gi

ось які "гріхи" не пускають курс Євро до бакса вище
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:06

Торгівельна ідея на продаж NZD/CAD

  ЛОБ Додано: Вів 19 лют, 2019 13:02 написав:тримаємо руку на пульсі :

https://i.imgur.com/zHsKeM0.jpg +
(панорамний малюночок на тижневих інтервалах з 2001 року)

https://i.imgur.com/vYgqZJz.jpg +
(розширену вершину з 2011 року побудовано)

https://i.imgur.com/4EmSw9i.jpg
(низхідна послідовність на денних)

імовірний відскок на узгодженні тарифної суперечки США-Китай може лишень відкласти реалізацію на квартал-два, але не скасувати ідею загалом

0,8780

мінус 5 великих фігур або 5,6% з березневих максимумів біля 0,9280
здається цей крос-курс пройшов тільки половину шляху до своїх найближчих цілей,
далі буде ...
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