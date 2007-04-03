Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:32
vovan_prm написав: change_pm
Дно поймать Вы все равно не сможете.
Есть смысл разбить на несколько траншей и входить частями.
Подведем итог:
- разбил на 2 части, жалею, что не на 3, и перешел в фунт сегодня и месяц назад.
- средний получился 1.27, вроде неплохо, но можно было бы и лучше.
Надеюсь на рост фунта, хотя есть подозрение, что пара может сходить еще ниже до конца года.
change_pm
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Додано: Сер 19 чер, 2019 08:31
change_pm ЕСли не ошибаюсь конечной целью операции была покупка недвижимости в ВБ. Идеальная сделка с валютой - это вообще большая редкость, с огромной долей фарта. В долгосрочных проектах принято считать, что выгодно покупать валюту по цене ниже среднегодовой и продавать когда цена выше.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Додано: Чет 20 чер, 2019 19:55
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