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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 662663664665
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:32

  vovan_prm написав:change_pm
Дно поймать Вы все равно не сможете.
Есть смысл разбить на несколько траншей и входить частями.


Подведем итог:
- разбил на 2 части, жалею, что не на 3, и перешел в фунт сегодня и месяц назад.
- средний получился 1.27, вроде неплохо, но можно было бы и лучше.

Надеюсь на рост фунта, хотя есть подозрение, что пара может сходить еще ниже до конца года.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:31

change_pm ЕСли не ошибаюсь конечной целью операции была покупка недвижимости в ВБ.

Идеальная сделка с валютой - это вообще большая редкость, с огромной долей фарта.
В долгосрочных проектах принято считать, что выгодно покупать валюту по цене ниже среднегодовой и продавать когда цена выше.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:55

щодо Норвезької Крони (NOK)

Привіт від "Norges Bank" : яструбине +0,25% до 1,25% одразу після голубиного ФРС США відучора

https://i.imgur.com/P3CDquZ.jpg

кіносеанс NOK за сьогодні :
https://i.imgur.com/QW9DCMm.jpg
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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