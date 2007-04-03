RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 662663664665
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:32

  vovan_prm написав:change_pm
Дно поймать Вы все равно не сможете.
Есть смысл разбить на несколько траншей и входить частями.


Подведем итог:
- разбил на 2 части, жалею, что не на 3, и перешел в фунт сегодня и месяц назад.
- средний получился 1.27, вроде неплохо, но можно было бы и лучше.

Надеюсь на рост фунта, хотя есть подозрение, что пара может сходить еще ниже до конца года.
change_pm
 
Повідомлень: 401
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:31

change_pm ЕСли не ошибаюсь конечной целью операции была покупка недвижимости в ВБ.

Идеальная сделка с валютой - это вообще большая редкость, с огромной долей фарта.
В долгосрочных проектах принято считать, что выгодно покупать валюту по цене ниже среднегодовой и продавать когда цена выше.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2305
З нами з: 09.09.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:55

щодо Норвезької Крони (NOK)

Привіт від "Norges Bank" : яструбине +0,25% до 1,25% одразу після голубиного ФРС США відучора

https://i.imgur.com/P3CDquZ.jpg

кіносеанс NOK за сьогодні :
https://i.imgur.com/QW9DCMm.jpg
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9885
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:25

щодо Норвезької Крони (NOK)

  ЛОБ Додано: Чет 27 гру, 2018 20:28 написав:прийшов час навантажити плече : набираю позиції на купівлю NOK кошиком у парах EUR/NOK, CHF/NOK, CAD/NOK (усюди short) & NOK/DKK (long)

падіння нафтових цін забезпечує прийнянтий курс Норвезької Крони у різних товарних кросах з довгостроковими інвестиційним горизонтом у 9-12 місцяів
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9885
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:56

  ЛОБ Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:19 написав:1,1160

тижнева контрольна зона з нижньою межею на 1,1122 залишається дійсною попри нищівну негативну динаміку, імовірність висхідного відскоку знижується, але злам цієї зони ще не є фактом

стопи на довгі позиції спрацювали, відновлювати їх до розвороту поточної технічної тенденції дійсно дуже ризиково та не раціонально з точки зору торгового алгоритму
...

  ЛОБ Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:36 написав:1,1225

карколомна зміна тенденцій - з ведмежої на бичу, та навпаки (?)
позаяк, знову контрольні зони розвернулися та вказують нагору :

https://i.imgur.com/wEru33x.png

бай з відкату 1,1176-1,1148, стоп під 1,1110
найближча ціль росту простягається до 1,1294

https://i.imgur.com/B1MuZIy.png

зони частенько дурять, тенденції перевертаються як той ванька на шпильці
а ось тижневі ще якось відпрацьовують, до них можна добирати повний лот

від тижневої - до тижневої
  ЛОБ Додано: Чет 06 чер, 2019 10:55 написав:дорожня мапа для короткострокового шпекулянта :

https://i.imgur.com/t3gBu1d.png

відучора вдарили у 1,1307 - зараз відійшли до 1,1230
нагадаю, локальний мінімум було позначено 23/05 біля 1,1107

імовірно слабкі пейроли з США мають забезпечити подальше висхідне просування єврика вище над тижневу КЗ блакитного кольору - аж до місячного ATR(10) з нижньою межею на 1,1407

знову Євро торгується навколо 1,1300 (максимум дня 1,1317 - після мінімумів вівторка-середи біля 1,1180), вкотре не очікувано ламаючи ведмежу тенденцію після очікувано м'якого Федрезерву

сміливі прогнози-заяви-передбачення на хліб не намастиш, а ось тижневі контрольні зони потихеньку відпрацьовують свої %%% імовірностей
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9885
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:23

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:а ось тижневі контрольні зони потихеньку відпрацьовують свої %%% імовірностей

ПоделИтесь как Вы их торгуете.
Я время от времени забираю серьезные тейки, но в целом уже пару лет топчусь на месте по этой методе в плане роста депозита.
Т.е. длинная серия мелких стопов съедает короткую серию круных профитов.
Ищу решение этого уравнения, но пока не нашел
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2305
З нами з: 09.09.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:18

vovan_prm

у мене немає простої відповіді
аналіз власної статистики вказує на рівність стопів до тейків за сумою
мої переваги - вища частка віннерів приблизно як 63% до 37%
(на досліджуваному рахунку 531 трейд з листопада 2016 року)

навряд чи дякуючи моїй геніальності, але скоріше правильному розумінню, ідентифікації та дотриманню трендових тенденцій хоча й за порівняно вищої толерантності до ризиків (тісний стоп це не моя фішка)

торгую тільки те, що розумію : тільки ті валютні пари, де на мій погляд діють чіткі курсові драйвери (фундаментал, базові % ставки, екон. стата, рішення цб з монетарної політики), а вже потім звертаю увагу на техніку, шукаю сигнали, частково використовую методу контрольних зон (де є можливість, бо на більшості крос-курсів їх не побудуєш)

особлива увага - до загального мані-менеджменту (маржинальне плече, зручний робочий лот, формування позицій дробними траншами, від 3 до 5)

https://i.imgur.com/yN8NvxF.png (трейди/лонги/шорти)
https://i.imgur.com/ci7Jn03.png (моя крива))
https://i.imgur.com/FHmTL50.png (за днями тижня)

якщо спробувати сформулювати мою ідеальну точку на вхід, то це трейд з корекції від тижневої КЗ на продовження основної тенденції ідентифікованої на ширшому часовому інтервалі (на денних//тижневих)

ПС. ніяких каналів, трикутників, метеликів, стохастиків, дивергенцій
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9885
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 662663664665
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1352, 1353, 1354
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
13539 175595003
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 09:35
s0v7a
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1507, 1508, 1509
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15083 1782284
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 08:58
phantom_systems
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274627
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.