change_pm ЕСли не ошибаюсь конечной целью операции была покупка недвижимости в ВБ.
Идеальная сделка с валютой - это вообще большая редкость, с огромной долей фарта. В долгосрочных проектах принято считать, что выгодно покупать валюту по цене ниже среднегодовой и продавать когда цена выше.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
ЛОБ написав:а ось тижневі контрольні зони потихеньку відпрацьовують свої %%% імовірностей
ПоделИтесь как Вы их торгуете. Я время от времени забираю серьезные тейки, но в целом уже пару лет топчусь на месте по этой методе в плане роста депозита. Т.е. длинная серия мелких стопов съедает короткую серию круных профитов. Ищу решение этого уравнения, но пока не нашел
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
у мене немає простої відповіді аналіз власної статистики вказує на рівність стопів до тейків за сумою мої переваги - вища частка віннерів приблизно як 63% до 37% (на досліджуваному рахунку 531 трейд з листопада 2016 року)
навряд чи дякуючи моїй геніальності, але скоріше правильному розумінню, ідентифікації та дотриманню трендових тенденцій хоча й за порівняно вищої толерантності до ризиків (тісний стоп це не моя фішка)
торгую тільки те, що розумію : тільки ті валютні пари, де на мій погляд діють чіткі курсові драйвери (фундаментал, базові % ставки, екон. стата, рішення цб з монетарної політики), а вже потім звертаю увагу на техніку, шукаю сигнали, частково використовую методу контрольних зон (де є можливість, бо на більшості крос-курсів їх не побудуєш)
особлива увага - до загального мані-менеджменту (маржинальне плече, зручний робочий лот, формування позицій дробними траншами, від 3 до 5)