Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:32
vovan_prm написав: change_pm
Дно поймать Вы все равно не сможете.
Есть смысл разбить на несколько траншей и входить частями.
Подведем итог:
- разбил на 2 части, жалею, что не на 3, и перешел в фунт сегодня и месяц назад.
- средний получился 1.27, вроде неплохо, но можно было бы и лучше.
Надеюсь на рост фунта, хотя есть подозрение, что пара может сходить еще ниже до конца года.
change_pm
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Додано: Сер 19 чер, 2019 08:31
change_pm ЕСли не ошибаюсь конечной целью операции была покупка недвижимости в ВБ. Идеальная сделка с валютой - это вообще большая редкость, с огромной долей фарта. В долгосрочных проектах принято считать, что выгодно покупать валюту по цене ниже среднегодовой и продавать когда цена выше.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Додано: Чет 20 чер, 2019 19:55
Привіт від "Norges Bank"
: яструбине +0,25% до 1,25% одразу після голубиного ФРС США відучора
https://i.imgur.com/P3CDquZ.jpg
кіносеанс NOK за сьогодні :
https://i.imgur.com/QW9DCMm.jpg
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ЛОБ
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:25
ЛОБ Додано: Чет 27 гру, 2018 20:28 написав:
прийшов час навантажити плече : набираю позиції на купівлю NOK кошиком у парах EUR/NOK, CHF/NOK, CAD/NOK (усюди short) & NOK/DKK (long)
падіння нафтових цін забезпечує прийнянтий курс Норвезької Крони у різних товарних кросах з довгостроковими інвестиційним горизонтом у 9-12 місцяів
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:56
ЛОБ Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:19 написав: 1,1160
тижнева контрольна зона з нижньою межею
на 1,1122
залишається дійсною попри нищівну негативну динаміку, імовірність висхідного відскоку знижується, але злам цієї зони ще не є фактом
стопи на довгі позиції спрацювали, відновлювати їх до розвороту поточної технічної тенденції дійсно дуже ризиково та не раціонально з точки зору торгового алгоритму
...
ЛОБ Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:36 написав: 1,1225
карколомна зміна тенденцій - з ведмежої на бичу, та навпаки (?)
позаяк, знову контрольні зони розвернулися та вказують нагору :
https://i.imgur.com/wEru33x.png
бай з відкату 1,1176-1,1148,
стоп під 1,1110
найближча ціль росту простягається до 1,1294
https://i.imgur.com/B1MuZIy.png
зони частенько дурять, тенденції перевертаються як той ванька на шпильці
а ось тижневі ще якось відпрацьовують, до них можна добирати повний лот
від тижневої - до тижневої
ЛОБ Додано: Чет 06 чер, 2019 10:55 написав:
дорожня мапа для короткострокового шпекулянта :
https://i.imgur.com/t3gBu1d.png
відучора вдарили у 1,1307 - зараз відійшли до 1,1230
нагадаю, локальний мінімум було позначено 23/05 біля 1,1107
імовірно слабкі пейроли з США мають забезпечити подальше висхідне просування єврика вище над тижневу КЗ блакитного кольору - аж до місячного ATR(10) з нижньою межею на 1,1407
знову Євро торгується навколо
1,1300
(максимум дня 1,1317 - після мінімумів вівторка-середи біля 1,1180), вкотре не очікувано ламаючи ведмежу тенденцію після очікувано м'якого Федрезерву
сміливі прогнози-заяви-передбачення на хліб не намастиш, а ось тижневі контрольні зони потихеньку відпрацьовують свої %%% імовірностей
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ЛОБ
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Додано: Чет 20 чер, 2019 21:23
ЛОБ написав:
а ось тижневі контрольні зони потихеньку відпрацьовують свої %%% імовірностей
ПоделИтесь как Вы их торгуете.
Я время от времени забираю серьезные тейки, но в целом уже пару лет топчусь на месте по этой методе в плане роста депозита.
Т.е. длинная серия мелких стопов съедает короткую серию круных профитов.
Ищу решение этого уравнения, но пока не нашел
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:18
vovan_prm
у мене немає простої відповіді
аналіз власної статистики вказує на рівність стопів до тейків за сумою
мої переваги - вища частка віннерсів приблизно як 63% до 37%
(на досліджуваному рахунку 531 угод з листопада 2016 року)
навряд чи дякуючи моїй геніальності, але скоріше правильному розумінню, ідентифікації та дотриманню трендових тенденцій хоча й за порівняно вищої толерантності до ризиків (тісний стоп це не моя фішка)
торгую тільки те, що розумію : тільки ті валютні пари, де на мій погляд діють чіткі курсові драйвери (фундаментал, базові % ставки, екон. стата, рішення цб з монетарної політики), а вже потім звертаю увагу на техніку, шукаю сигнали, частково використовую методу контрольних зон (де є можливість, бо на більшості крос-курсів їх не побудуєш)
особлива увага - до загального мані-менеджменту (маржинальне плече, комфортний робочий лот, формування позицій дробними траншами, від 3 до 5)
https://i.imgur.com/yN8NvxF.png
(трейди/лонги/шорти)
https://i.imgur.com/ci7Jn03.png
(моя крива))
https://i.imgur.com/FHmTL50.png
(за днями тижня)
якщо спробувати сформулювати мою ідеальну точку на вхід, то це трейд з корекції від тижневої КЗ на продовження основної тенденції ідентифікованої на ширшому часовому інтервалі (на денних//тижневих)
ПС. ніяких каналів, трикутників, метеликів, стохастиків, дивергенцій
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ЛОБ
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:34
дві потужні ТИЖНЕВІ зелені свічки росту, що змінюють соромливі скромні червноі - класичне биче поглинання за абеткою трейдера - та ще й в правильному місці :
https://i.imgur.com/TvugZd8.jpg
на панорамному малюночку (аж з 1998 року) можна тільки пофантазувати про перспективи відновлення вартості євро - щонайменше до 1,20 (й далі на 1,21-1,25) :
https://i.imgur.com/iZSt2C7.jpg
як має (орієнтовно) відбуватися злам поточного низхідного тренду :
https://i.imgur.com/NSJK9Ep.jpg
оновлення найближчого контрольного максимуму (1,1448) - корекційний відкат - пошук сигналів на купівлю
зрозуміло, що утримання контрольного мінімуму (1,1108) є необхідною умовою збереження позитивних технічних перспектив росту єврика
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ЛОБ
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