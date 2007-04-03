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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:42
ЛОБ Додано: Чет 06 чер, 2019 10:55 написав:
дорожня мапа для короткострокового шпекулянта :https://i.imgur.com/t3gBu1d.png
відучора вдарили у 1,1307 - зараз відійшли до 1,1230
нагадаю, локальний мінімум було позначено 23/05 біля 1,1107
імовірно слабкі пейроли з США мають забезпечити подальше висхідне просування єврика вище над тижневу КЗ блакитного кольору - аж до місячного ATR(10) з нижньою межею на 1,1407
зазначені цілі росту досягнуто (хай 1,1411)
що робити далі ? плануємо перезавантаження лонгів - вхід на купівлю з відкату за стрілочками, якомога ближче до контрольних корекційних зон : https://i.imgur.com/ndEEyDm.png
поточна тенденція висхідна, але в межах ширшого низхідного тренду
будьмо оберені - у Червні вже доторгували до верхньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)
про стопи й робочі патерни вже не згадую. це як "Отче наш" для трейдера ))
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:03
% доходність 10-ти річних державних облігацій Німеччини (Bunds):https://invst.ly/b5iwv
знижується усе глибше на територію від'ємних значень на очікуваннях відновлення монетарних стимулів та урізання базових ставок з боку ЄЦБ
ось які гріхи не пускають курс Євро нагору
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:07
EUR/USD, h1- шанси на відновлення висхідної тенденції від тижневої корекційної зони (вже сірого кольору) тануть разом із зниженням % доходностей Бандз : https://i.imgur.com/sTlFJ5i.png
низхідний розворот контрольних маржинальних зон на слабкому закритті вчорашньої сесії знову надає перевагу шортам
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Додано: Вів 02 лип, 2019 12:27
імовірно, ECB & SNB утримуватимуть від'ємні базові ставки аж до 2022 року, у швейцарців та німців ринкові ставки боргового ринку від овернату до 10-ти річок (за держ облігаціями) - суто від'ємні
USD/CHF, weekly - легко можемо піти хоч на 1,0640 : https://i.imgur.com/HGM3xup.png
USD/CHF, daily - перетин 55- та 200 ма - бичий : https://i.imgur.com/VdUmUnv.png
посеред шпекулянтів кері трейд існують дві дуже поширені тактики купівлі пари нижче паритету - продаж вище позначки 1,00
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:01
ринкові % ставки міжбанківського ринку LIBOR по CHF :https://i.imgur.com/ytGkKTp.png
негативні з від'ємною доходністю - за право когось кредитувати ви маєте ще й сплатити 0,5%-0,9% річних (від 1 року до "овернайт")
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