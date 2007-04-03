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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:42
ЛОБ Додано: Чет 06 чер, 2019 10:55 написав:
дорожня мапа для короткострокового шпекулянта :https://i.imgur.com/t3gBu1d.png
відучора вдарили у 1,1307 - зараз відійшли до 1,1230
нагадаю, локальний мінімум було позначено 23/05 біля 1,1107
імовірно слабкі пейроли з США мають забезпечити подальше висхідне просування єврика вище над тижневу КЗ блакитного кольору - аж до місячного ATR(10) з нижньою межею на 1,1407
зазначені цілі росту досягнуто (хай 1,1411)
що робити далі ? плануємо перезавантаження лонгів - вхід на купівлю з відкату за стрілочками, якомога ближче до контрольних корекційних зон : https://i.imgur.com/ndEEyDm.png
поточна тенденція висхідна, але в межах ширшого низхідного тренду
будьмо оберені - у Червні вже доторгували до верхньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)
про стопи й робочі патерни вже не згадую. це як "Отче наш" для трейдера ))
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:03
% доходність 10-ти річних державних облігацій Німеччини (Bunds):https://invst.ly/b5iwv
знижується усе глибше на територію від'ємних значень на очікуваннях відновлення монетарних стимулів та урізання базових ставок з боку ЄЦБ
ось які гріхи не пускають курс Євро нагору
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:07
EUR/USD, h1- шанси на відновлення висхідної тенденції від тижневої корекційної зони (вже сірого кольору) тануть разом із зниженням % доходностей Бандз : https://i.imgur.com/sTlFJ5i.png
низхідний розворот контрольних маржинальних зон на слабкому закритті вчорашньої сесії знову надає перевагу шортам
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Додано: Вів 02 лип, 2019 12:27
імовірно, ECB & SNB утримуватимуть від'ємні базові ставки аж до 2022 року, у швейцарців та німців ринкові ставки боргового ринку від овернату до 10-ти річок (за держ облігаціями) - суто від'ємні
USD/CHF, weekly - легко можемо піти хоч на 1,0640 : https://i.imgur.com/HGM3xup.png
USD/CHF, daily - перетин 55- та 200 ма - бичий : https://i.imgur.com/VdUmUnv.png
посеред шпекулянтів кері трейд існують дві дуже поширені тактики купівлі пари нижче паритету - продаж вище позначки 1,00
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:01
ринкові % ставки міжбанківського ринку LIBOR по CHF :https://i.imgur.com/ytGkKTp.png
негативні з від'ємною доходністю - за право когось кредитувати ви маєте ще й сплатити 0,5%-0,9% річних (від 1 року до "овернайт")
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:27
Динамика доллара, нефти и валют стран СНГ и Восточной Европы в июне 2019-го
Читать полностью: https://banki24.by/news/3421-dinamika-dollara-nefti-i
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Додано: Пон 08 лип, 2019 09:29
https://www.amarkets.biz/analytics/evro ... 8-07-2019/
Новый выпуск от АРтема Деева уже на канале, что ждет нас от новой торговой недели?
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ Додано: Вів 02 лип, 2019 11:07 написав:
EUR/USD, h1- шанси на відновлення висхідної тенденції від тижневої корекційної зони (вже сірого кольору) тануть разом із зниженням % доходностей Бандз : https://i.imgur.com/sTlFJ5i.png
низхідний розворот контрольних маржинальних зон на слабкому закритті вчорашньої сесії знову надає перевагу шортам
провальне закриття тижня біля 1,1226 скасувало чи не єдиний можливий варіянт на купівлю по патерну від тижневої корекційної зони :https://i.imgur.com/QaM2pRA.png
(малюночок за п'ятницю)
поточна низхідна тенденція чітко вказує на Південь :https://i.imgur.com/75V0mv8.png
шпекулянти мають продовжувати продавати єврика з висхідних відкатів
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