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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 664665666667>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:42

  ЛОБ Додано: Чет 06 чер, 2019 10:55 написав:дорожня мапа для короткострокового шпекулянта :

https://i.imgur.com/t3gBu1d.png

відучора вдарили у 1,1307 - зараз відійшли до 1,1230
нагадаю, локальний мінімум було позначено 23/05 біля 1,1107

імовірно слабкі пейроли з США мають забезпечити подальше висхідне просування єврика вище над тижневу КЗ блакитного кольору - аж до місячного ATR(10) з нижньою межею на 1,1407

зазначені цілі росту досягнуто (хай 1,1411)
що робити далі ? плануємо перезавантаження лонгів - вхід на купівлю з відкату за стрілочками, якомога ближче до контрольних корекційних зон :

https://i.imgur.com/ndEEyDm.png

поточна тенденція висхідна, але в межах ширшого низхідного тренду
будьмо оберені - у Червні вже доторгували до верхньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)

про стопи й робочі патерни вже не згадую. це як "Отче наш" для трейдера ))
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:03

% доходність 10-ти річних державних облігацій Німеччини (Bunds):

https://invst.ly/b5iwv

знижується усе глибше на територію від'ємних значень на очікуваннях відновлення монетарних стимулів та урізання базових ставок з боку ЄЦБ

ось які гріхи не пускають курс Євро нагору
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:07

EUR/USD, h1- шанси на відновлення висхідної тенденції від тижневої корекційної зони (вже сірого кольору) тануть разом із зниженням % доходностей Бандз :

https://i.imgur.com/sTlFJ5i.png

низхідний розворот контрольних маржинальних зон на слабкому закритті вчорашньої сесії знову надає перевагу шортам
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:27

щодо USD/CHF

імовірно, ECB & SNB утримуватимуть від'ємні базові ставки аж до 2022 року, у швейцарців та німців ринкові ставки боргового ринку від овернату до 10-ти річок (за держ облігаціями) - суто від'ємні

USD/CHF, weekly - легко можемо піти хоч на 1,0640 : https://i.imgur.com/HGM3xup.png

USD/CHF, daily - перетин 55- та 200 ма - бичий : https://i.imgur.com/VdUmUnv.png

посеред шпекулянтів кері трейд існують дві дуже поширені тактики купівлі пари нижче паритету - продаж вище позначки 1,00
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:01

ринкові % ставки міжбанківського ринку LIBOR по CHF :

https://i.imgur.com/ytGkKTp.png

негативні з від'ємною доходністю - за право когось кредитувати ви маєте ще й сплатити 0,5%-0,9% річних (від 1 року до "овернайт")
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:27

Динамика доллара, нефти и валют стран СНГ и Восточной Европы в июне 2019-го

Читать полностью: https://banki24.by/news/3421-dinamika-dollara-nefti-i
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:29

Re: Валютный рынок в мире

https://www.amarkets.biz/analytics/evro ... 8-07-2019/
Новый выпуск от АРтема Деева уже на канале, что ждет нас от новой торговой недели?
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:45

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 02 лип, 2019 11:07 написав:EUR/USD, h1- шанси на відновлення висхідної тенденції від тижневої корекційної зони (вже сірого кольору) тануть разом із зниженням % доходностей Бандз :

https://i.imgur.com/sTlFJ5i.png

низхідний розворот контрольних маржинальних зон на слабкому закритті вчорашньої сесії знову надає перевагу шортам

провальне закриття минулого тижня біля 1,1226 скасувало чи не єдиний можливий варіянт на купівлю по патерну від тижневої корекційної зони :

https://i.imgur.com/QaM2pRA.png
(малюночок за п'ятницю)

поточна низхідна тенденція чітко вказує на Південь :

https://i.imgur.com/75V0mv8.png

шпекулянти мають продовжувати продавати єврика з висхідних відкатів
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:26

щодо EUR/USD

попри недавній ріст Євро залишається в межах низхідної тенденції :

https://i.imgur.com/7sqF6zH.png

курс перебуває у зоні вигідних цін на продаж, сигналів на купівлю євро я особисто взагалі не спостерігаю (хоча можу традиційно й помилятися)

у товарних кросах (проти NOK, CAD, AUD, NZD) динаміка Євро також негативна

євро-патріотам треба хоч щось, наприклад закриття вище 1,1282
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:59

ЛОБ Что у Вас за средние такие быстрые?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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