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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:00

vovan_prm
55 vs 200-sma
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:17

Барбара Рокфеллер пише :

"The market bought the dollar on the idea from the payrolls report that conditions are so rosy that the Fed will cut only once. This is the wrong deduction. The Fed will be pressured to cut a second time and a third time, too, although perhaps not until 2020, and to get those additional cuts after July 31, Trump is highly likely to fire Powell. The stature of the Fed is going down the tubes whether Powell does the three cuts and shows himself a lackey, or gets fired and some real lackey does it."

її (конгеніальні) висновки щодо підриву довіри до ФРС США невтішні, а втрата незалежності провідного центробанку Світу похитне позиції Змія Всемогутнього - доляра США

ось чому я замислююсь щодо купівлі Євро на можливому повторному тестуванні зони підтримок біля 1,1100 - що збігається разом з місячним ATR на Липень
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:49

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:55 vs 200-sma

По периоду понятно.
А почему экспоненциальные? ЕСть положительная статистика?
Вот смотрю на Ваш рисунок и вижу, что пересечение зачастую происходит почти в момент экстремума на графике. Какой опережающий сигнал от них в таком случае?
Возможно на продолжительных отрезках ситуация иная. Потому и спрашиваю о статистике.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:46

vovan_prm

це проста середня змінна simple
вона використовується здебільшого для аналізу денних/тижневих інтервалів,
а на менші потрапляє винятково у спадок при переході на h1 (мабуть для них взагалі не-релевантна, без статистики)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:57

ЛОБ Будь ласка, можете пару слів написати про ваше бачення курсу гривні в розрізі року? Дякую.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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