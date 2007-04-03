vovan_prm
55 vs 200-sma
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:00
vovan_prm
55 vs 200-sma
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:17
Барбара Рокфеллер пише :
"The market bought the dollar on the idea from the payrolls report that conditions are so rosy that the Fed will cut only once. This is the wrong deduction. The Fed will be pressured to cut a second time and a third time, too, although perhaps not until 2020, and to get those additional cuts after July 31, Trump is highly likely to fire Powell. The stature of the Fed is going down the tubes whether Powell does the three cuts and shows himself a lackey, or gets fired and some real lackey does it."
її (конгеніальні) висновки щодо підриву довіри до ФРС США невтішні, а втрата незалежності провідного центробанку Світу похитне позиції Змія Всемогутнього - доляра США
ось чому я замислююсь щодо купівлі Євро на можливому повторному тестуванні зони підтримок біля 1,1100 - що збігається разом з місячним ATR на Липень
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:49
Re: Валютный рынок в мире
По периоду понятно.
А почему экспоненциальные? ЕСть положительная статистика?
Вот смотрю на Ваш рисунок и вижу, что пересечение зачастую происходит почти в момент экстремума на графике. Какой опережающий сигнал от них в таком случае?
Возможно на продолжительных отрезках ситуация иная. Потому и спрашиваю о статистике.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:46
vovan_prm
це проста середня змінна simple
вона використовується здебільшого для аналізу денних/тижневих інтервалів,
а на менші потрапляє винятково у спадок при переході на h1 (мабуть для них взагалі не-релевантна, без статистики)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:57
ЛОБ Будь ласка, можете пару слів написати про ваше бачення курсу гривні в розрізі року? Дякую.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:54
Pupsik
дякую за запитання, але я не маю змоги дати на нього достатньо фахову відповідь
не в останню чергу через глибшу спеціалізацію на hard forex, бо давно не торгую на вітчизняному міжбанку нашу Гривню
час від часу побіжно переглядаю макро-статистику по Україні, тому маю лишень узагальнений погляд на курсові процеси, а частіше навіть не знаю котирувань USD/UAH
покриття дедалі більшого дефіциту поточного рахунку зовнішнім фінансуванням знову призводять до накопичення ризиків девальвації, але суттєво вищі % ставки в UAH та тверда підтримка наших західних партнерів забезпечує час на проведення необхідних реформ, що мають посилити економічний потенціал нашої країни
цілком здорова ситуація на зовнішніх ринках насьогодні підтримує й гривню, тож
будь які потрясіння та негативний розвиток подій за сценарієм рецесії у світовій економіці вдарить й по гривні.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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