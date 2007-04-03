начебто сформувався розворотний патерн на купівлю Євро та ще й у потрібному місці від місячноно Середнього Ходу за ATR(10) : намалювавли візуально чіткий Контрольний максимум на 1,1160 - перебили його вище на конференції Драгі, тож можна ризикнути узяти єврика з відкату якнайближче до стопа під 1,1100
поміркованіший варіянт - зробити це з наступного Понеділка, коли гравці більше перейматимуться голубиним Федом аніж голубиним ЄЦБ
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
чесний стоп на ризиковий лонг не тільки зберігає нерви та гроші, але й забезпечує розумну варість за квиток на Піведень : цілком імовірно поїдемо подорожувати далі мальовничими долинами аж до 1,05-1,03
для початку Єврик має таки повернути борг та закрити геп з 21 на 24 квітня 2017 року від 1,0724 до 1,0878, що залишався не заповненим більше 2 років
хто би міг подумати. але на форексі може траплятися усе що завгодно
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.