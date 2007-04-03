RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 665666667668
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 18:58

начебто сформувався розворотний патерн на купівлю Євро та ще й у потрібному місці від місячноно Середнього Ходу за ATR(10) : намалювавли візуально чіткий Контрольний максимум на 1,1160 - перебили його вище на конференції Драгі, тож можна ризикнути узяти єврика з відкату якнайближче до стопа під 1,1100

поміркованіший варіянт - зробити це з наступного Понеділка, коли гравці більше перейматимуться голубиним Федом аніж голубиним ЄЦБ
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9910
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:05

щодо EUR/USD

Setap-настанова на купівлю євро за робочим розворотним патерном :

https://i.imgur.com/7zzWK7r.png
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9910
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:43

EUR/USD 1,1035

чесний стоп на ризиковий лонг не тільки зберігає нерви та гроші, але й забезпечує розумну варість за квиток на Піведень : цілком імовірно поїдемо подорожувати далі мальовничими долинами аж до 1,05-1,03

для початку Єврик має таки повернути борг та закрити геп з 21 на 24 квітня 2017 року від 1,0724 до 1,0878, що залишався не заповненим більше 2 років

хто би міг подумати. але на форексі може траплятися усе що завгодно
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9910
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:24

EUR/USD, m15 - звіт про угоду на купівлю :

https://i.imgur.com/V9EKpyZ.png

за години до оголошення рішення комітету FOMC прийшов до висновку, що очікуване урізання буде сприйняте гравцями як "hawkish cut" (яструбине з впевненою риторикою) або як одне й достатнє

та вийшов з купівлі практично без стопа - але на саму ідею визнаю "чесний стоп"

злам 1,1080 треба підтвердити на закритті тижня
дуже важливо як сьогодні закриється сесія, нехай осяде пил, нерви від загрозливих суперечливих заяв Трампа трошки вгамуються

загалом відтепер напрошується висхідна корекція - і в долини
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9910
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 665666667668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, chuk_72, Kvartal-34, p_vovk74, Vadim V, Vitalych-new, Василь-Рівне, Волк і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1697, 1698, 1699
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
16980 176587601
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 09:54
Вкладчик1234
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1541, 1542, 1543
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15420 1831011
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 23:42
airmax78
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275949
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74114)
02.08.2019 10:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.