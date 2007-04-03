RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 665666667668
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 18:58

начебто сформувався розворотний патерн на купівлю Євро та ще й у потрібному місці від місячноно Середнього Ходу за ATR(10) : намалювавли візуально чіткий Контрольний максимум на 1,1160 - перебили його вище на конференції Драгі, тож можна ризикнути узяти єврика з відкату якнайближче до стопа під 1,1100

поміркованіший варіянт - зробити це з наступного Понеділка, коли гравці більше перейматимуться голубиним Федом аніж голубиним ЄЦБ
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9910
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:05

щодо EUR/USD

Setap-настанова на купівлю євро за робочим розворотним патерном :

https://i.imgur.com/7zzWK7r.png
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9910
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:43

EUR/USD 1,1035

чесний стоп на ризиковий лонг не тільки зберігає нерви та гроші, але й забезпечує розумну варість за квиток на Піведень : цілком імовірно поїдемо подорожувати далі мальовничими долинами аж до 1,05-1,03

для початку Єврик має таки повернути борг та закрити геп з 21 на 24 квітня 2017 року від 1,0724 до 1,0878, що залишався не заповненим більше 2 років

хто би міг подумати. але на форексі може траплятися усе що завгодно
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9910
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:24

EUR/USD, m15 - звіт про угоду на купівлю :

https://i.imgur.com/V9EKpyZ.png

за декілька годин до оголошення рішення комітету FOMC прийшов до висновку, що очікуване урізання буде сприйняте гравцями як "hawkish cut" (яструбине з впевненою риторикою) або як одне й достатнє

та вийшов з купівлі практично без збитку - але на саму ідею визнаю "чесний стоп"

злам 1,1080 треба підтвердити на закритті тижня
дуже важливо як сьогодні закриється сесія, нехай осяде пил, нерви від загрозливих суперечливих заяв Трампа трошки вгамуються

загалом відтепер напрошується висхідна корекція - і в долини
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9910
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:53

Динамика доллара, нефти и валют стран СНГ и Восточной Европы в июле 2019-го

https://banki24.by/news/3491-dinamika-dollara-nefti-i

диаграммы

Июль 2019-го закончился под знаком гривны: украинская валюта стала самой укрепившейся в СНГ и Восточной Европе. Гривна стала лидером курсового рейтинга не только июля, но вышла вперед и в курсовых рейтингах за период с начала года и за год (за последние 12 месяцев). Это произошло благодаря резкому, но краткосрочному рывку гривны в конце месяца, когда украинская валюта поднялась до своего 3-летнего максимума.
При этом сам доллар США в июле сильно укрепился в мире, в том числе к евро, что способствовало тому, что все европейские национальные валюты также упали к американской по итогам месяца. Но в СНГ половина валют за июль выросла к доллару или осталась неизменна, половина — незначительно ослабла. Больше других опустились в СНГ рубль России и тенге Казахстана: повлияло удешевление нефти.
Аутсайдером же июня стал лари Грузии, упавший к доллару до минимального в истории значения. Что связано с политическими событиями в этой стране и ответом на них России. Лари ослаб к доллару больше других валют в регионе и в двух предыдущих месяцах, из-за чего валюта Грузии стала самой упавшей и за период с начала года.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 665666667668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_33, lrs7719 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1719, 1720, 1721
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
17205 176694875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 12:12
lrs7719
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1544, 1545, 1546
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15454 1835242
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 11:38
airmax78
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 276064
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14295)
06.08.2019 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.