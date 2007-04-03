начебто сформувався розворотний патерн на купівлю Євро та ще й у потрібному місці від місячноно Середнього Ходу за ATR(10) : намалювавли візуально чіткий Контрольний максимум на 1,1160 - перебили його вище на конференції Драгі, тож можна ризикнути узяти єврика з відкату якнайближче до стопа під 1,1100
поміркованіший варіянт - зробити це з наступного Понеділка, коли гравці більше перейматимуться голубиним Федом аніж голубиним ЄЦБ
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
чесний стоп на ризиковий лонг не тільки зберігає нерви та гроші, але й забезпечує розумну варість за квиток на Піведень : цілком імовірно поїдемо подорожувати далі мальовничими долинами аж до 1,05-1,03
для початку Єврик має таки повернути борг та закрити геп з 21 на 24 квітня 2017 року від 1,0724 до 1,0878, що залишався не заповненим більше 2 років
хто би міг подумати. але на форексі може траплятися усе що завгодно
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Июль 2019-го закончился под знаком гривны: украинская валюта стала самой укрепившейся в СНГ и Восточной Европе. Гривна стала лидером курсового рейтинга не только июля, но вышла вперед и в курсовых рейтингах за период с начала года и за год (за последние 12 месяцев). Это произошло благодаря резкому, но краткосрочному рывку гривны в конце месяца, когда украинская валюта поднялась до своего 3-летнего максимума. При этом сам доллар США в июле сильно укрепился в мире, в том числе к евро, что способствовало тому, что все европейские национальные валюты также упали к американской по итогам месяца. Но в СНГ половина валют за июль выросла к доллару или осталась неизменна, половина — незначительно ослабла. Больше других опустились в СНГ рубль России и тенге Казахстана: повлияло удешевление нефти. Аутсайдером же июня стал лари Грузии, упавший к доллару до минимального в истории значения. Что связано с политическими событиями в этой стране и ответом на них России. Лари ослаб к доллару больше других валют в регионе и в двух предыдущих месяцах, из-за чего валюта Грузии стала самой упавшей и за период с начала года.