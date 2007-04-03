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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 665666667668
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 18:58

начебто сформувався розворотний патерн на купівлю Євро та ще й у потрібному місці від місячноно Середнього Ходу за ATR(10) : намалювавли візуально чіткий Контрольний максимум на 1,1160 - перебили його вище на конференції Драгі, тож можна ризикнути узяти єврика з відкату якнайближче до стопа під 1,1100

поміркованіший варіянт - зробити це з наступного Понеділка, коли гравці більше перейматимуться голубиним Федом аніж голубиним ЄЦБ
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:05

щодо EUR/USD

Setap-настанова на купівлю євро за робочим розворотним патерном :

https://i.imgur.com/7zzWK7r.png
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:43

EUR/USD 1,1035

чесний стоп на ризиковий лонг не тільки зберігає нерви та гроші, але й забезпечує розумну варість за квиток на Піведень : цілком імовірно поїдемо подорожувати далі мальовничими долинами аж до 1,05-1,03

для початку Єврик має таки повернути борг та закрити геп з 21 на 24 квітня 2017 року від 1,0724 до 1,0878, що залишався не заповненим більше 2 років

хто би міг подумати. але на форексі може траплятися усе що завгодно
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:24

EUR/USD, m15 - звіт про угоду на купівлю :

https://i.imgur.com/V9EKpyZ.png

за декілька годин до оголошення рішення комітету FOMC прийшов до висновку, що очікуване урізання буде сприйняте гравцями як "hawkish cut" (яструбине з впевненою риторикою) або як одне й достатнє

та вийшов з купівлі практично без збитку - але на саму ідею визнаю "чесний стоп"

злам 1,1080 треба підтвердити на закритті тижня
дуже важливо як сьогодні закриється сесія, нехай осяде пил, нерви від загрозливих суперечливих заяв Трампа трошки вгамуються

загалом відтепер напрошується висхідна корекція - і в долини
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:53

Динамика доллара, нефти и валют стран СНГ и Восточной Европы в июле 2019-го

https://banki24.by/news/3491-dinamika-dollara-nefti-i

диаграммы

Июль 2019-го закончился под знаком гривны: украинская валюта стала самой укрепившейся в СНГ и Восточной Европе. Гривна стала лидером курсового рейтинга не только июля, но вышла вперед и в курсовых рейтингах за период с начала года и за год (за последние 12 месяцев). Это произошло благодаря резкому, но краткосрочному рывку гривны в конце месяца, когда украинская валюта поднялась до своего 3-летнего максимума.
При этом сам доллар США в июле сильно укрепился в мире, в том числе к евро, что способствовало тому, что все европейские национальные валюты также упали к американской по итогам месяца. Но в СНГ половина валют за июль выросла к доллару или осталась неизменна, половина — незначительно ослабла. Больше других опустились в СНГ рубль России и тенге Казахстана: повлияло удешевление нефти.
Аутсайдером же июня стал лари Грузии, упавший к доллару до минимального в истории значения. Что связано с политическими событиями в этой стране и ответом на них России. Лари ослаб к доллару больше других валют в регионе и в двух предыдущих месяцах, из-за чего валюта Грузии стала самой упавшей и за период с начала года.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:21

ЛОБ Рекомендую к прочтению:
Валютный рынок в контексте 2016 год
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:13

vovan_prm

буде час на дозвіллі відновлю у пам'яті що писалося по фунту на гілочці у 2016-му році

здається - не торгувати взагалі, зокрема не купувати його у довжину
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:39

щодо EUR/USD

усе досить суперечливо

поточна висхідна тенденція на 1-годинних інтервалах :
https://i.imgur.com/wY8XfHQ.png

проти низхідної на старших 4-годинних :
https://i.imgur.com/91StsW5.png

наближення верхньої межі місячного Середнього Ходу за АТР(10) також додає сумніву щодо просування вище, що ж робити ? - торгувати проти тенденції не варто, тому чекаємо на її злам аби лити у шорт

для побудови лонгів у Єврика замало досягнень та переваг.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:32

  ЛОБ написав:усе досить суперечливо

поточна висхідна тенденція на 1-годинних інтервалах :
https://i.imgur.com/wY8XfHQ.png

проти низхідної на старших 4-годинних :
https://i.imgur.com/91StsW5.png

наближення верхньої межі місячного Середнього Ходу за АТР(10) також додає сумніву щодо просування вище, що ж робити ? - торгувати проти тенденції не варто, тому чекаємо на її злам аби лити у шорт

для побудови лонгів у Єврика замало досягнень та переваг.

То есть на 1.08 не сходим?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:07

swan forever

тільки зараз мені спало на думку, що імовірно ви взагалі не розумієте українську - орієнтуйтесь тоді за стрілочками

один мій російський товариш із Омська прямо каже, що для нього наша мова геть не зрозуміла, а усі мої тексти він перекладає за допомогою гугла
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ЛОБ
 
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