|
|
|
Валютный рынок в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:19
ЛОБ
помиляєтесь. Скоріше не володію, як потрібно, термінами. Точніше не зовсім розумію їх.
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:22
ЛОБ написав:
усе досить суперечливо
поточна висхідна тенденція на 1-годинних інтервалах : https://i.imgur.com/wY8XfHQ.png
проти низхідної на старших 4-годинних :https://i.imgur.com/91StsW5.png
наближення верхньої межі місячного Середнього Ходу за АТР(10) також додає сумніву щодо просування вище, що ж робити ? - торгувати проти тенденції не варто, тому чекаємо на її злам аби лити у шорт
для побудови лонгів у Єврика замало досягнень та переваг.
побудувати лонгі в євро, як я вважав, купувати їх коли євро слабе. Хіба ні?
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15559
|1851723
|
|
|18194
|177019434
|
|
|159
|276453
|
|