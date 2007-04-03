RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 666667668669
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:19

ЛОБ
помиляєтесь. Скоріше не володію, як потрібно, термінами. Точніше не зовсім розумію їх.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 515
З нами з: 27.05.15
Подякував: 128 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:22

  ЛОБ написав:усе досить суперечливо

поточна висхідна тенденція на 1-годинних інтервалах :
https://i.imgur.com/wY8XfHQ.png

проти низхідної на старших 4-годинних :
https://i.imgur.com/91StsW5.png

наближення верхньої межі місячного Середнього Ходу за АТР(10) також додає сумніву щодо просування вище, що ж робити ? - торгувати проти тенденції не варто, тому чекаємо на її злам аби лити у шорт

для побудови лонгів у Єврика замало досягнень та переваг.

побудувати лонгі в євро, як я вважав, купувати їх коли євро слабе. Хіба ні?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 515
З нами з: 27.05.15
Подякував: 128 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:31

swan forever
ні, ви зробили дивний висновок, що повністю протилежний викладеним міркуванням з мого боку

саме тому я й звернув вашу увагу на червону стрілочку (донизу) на графіку, яка має бути зрозуміла без перекладу

short - коротка позиція - на продаж
long - довга позиція - на купівлю
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9920
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:49

ЛОБ
тому й кажу - не можу второпати САМЕ Ваш слєнг
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 515
З нами з: 27.05.15
Подякував: 128 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 666667668669
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama, Zebra, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1828, 1829, 1830
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
18290 177033677
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 22:52
zzzzzz
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1556, 1557, 1558
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15573 1852764
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 22:49
osafly
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 276465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74862)
18.08.2019 23:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.