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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:19
ЛОБ
помиляєтесь. Скоріше не володію, як потрібно, термінами. Точніше не зовсім розумію їх.
РОШЕН
ФУФЛО
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Додано: Суб 17 сер, 2019 22:22
ЛОБ написав:
усе досить суперечливо
поточна висхідна тенденція на 1-годинних інтервалах : https://i.imgur.com/wY8XfHQ.png
проти низхідної на старших 4-годинних :https://i.imgur.com/91StsW5.png
наближення верхньої межі місячного Середнього Ходу за АТР(10) також додає сумніву щодо просування вище, що ж робити ? - торгувати проти тенденції не варто, тому чекаємо на її злам аби лити у шорт
для побудови лонгів у Єврика замало досягнень та переваг.
побудувати лонгі в євро, як я вважав, купувати їх коли євро слабе. Хіба ні?
РОШЕН
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Додано: Нед 18 сер, 2019 21:31
swan forever
ні, ви зробили дивний висновок, що повністю протилежний викладеним міркуванням з мого боку
саме тому я й звернув вашу увагу на червону стрілочку (донизу) на графіку, яка має бути зрозуміла без перекладу
short - коротка позиція - на продаж
long - довга позиція - на купівлю
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Додано: Нед 18 сер, 2019 21:49
ЛОБ
тому й кажу - не можу второпати САМЕ Ваш слєнг
РОШЕН
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