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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 666667668669
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:19

ЛОБ
помиляєтесь. Скоріше не володію, як потрібно, термінами. Точніше не зовсім розумію їх.
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:22

  ЛОБ написав:усе досить суперечливо

поточна висхідна тенденція на 1-годинних інтервалах :
https://i.imgur.com/wY8XfHQ.png

проти низхідної на старших 4-годинних :
https://i.imgur.com/91StsW5.png

наближення верхньої межі місячного Середнього Ходу за АТР(10) також додає сумніву щодо просування вище, що ж робити ? - торгувати проти тенденції не варто, тому чекаємо на її злам аби лити у шорт

для побудови лонгів у Єврика замало досягнень та переваг.

побудувати лонгі в євро, як я вважав, купувати їх коли євро слабе. Хіба ні?
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:31

swan forever
ні, ви зробили дивний висновок, що повністю протилежний викладеним міркуванням з мого боку

саме тому я й звернув вашу увагу на червону стрілочку (донизу) на графіку, яка має бути зрозуміла без перекладу

short - коротка позиція - на продаж
long - довга позиція - на купівлю
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:49

ЛОБ
тому й кажу - не можу второпати САМЕ Ваш слєнг
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:01

щодо EUR/USD

EUR/USD, 1-годинний інтервал :

https://i.imgur.com/LNSyAEk.png

імовірно зниження єврика продовжиться в межах діючої низхідної тенденції аж до засідання ЄЦБ 12/09, на якому очікується урізання базових % ставок та оголошення наступного раунду QE.3
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:14

EUR/USD, daily :

https://i.imgur.com/JUDGcgm.png

нижче є куди : для початку закрити геп на позитивних результатах президентських виборів у Франції 21-24 квітня 2017 року, потім ще раз відвідати циклічні мінімуми 2015-16 років
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  #<1 ... 666667668669
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