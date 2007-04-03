ЛОБ
помиляєтесь. Скоріше не володію, як потрібно, термінами. Точніше не зовсім розумію їх.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:19
ЛОБ
помиляєтесь. Скоріше не володію, як потрібно, термінами. Точніше не зовсім розумію їх.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:22
побудувати лонгі в євро, як я вважав, купувати їх коли євро слабе. Хіба ні?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 18 сер, 2019 21:31
swan forever
ні, ви зробили дивний висновок, що повністю протилежний викладеним міркуванням з мого боку
саме тому я й звернув вашу увагу на червону стрілочку (донизу) на графіку, яка має бути зрозуміла без перекладу
short - коротка позиція - на продаж
long - довга позиція - на купівлю
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:01
щодо EUR/USD
EUR/USD, 1-годинний інтервал :
імовірно зниження єврика продовжиться в межах діючої низхідної тенденції аж до засідання ЄЦБ 12/09, на якому очікується урізання базових % ставок та оголошення наступного раунду QE.3
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:14
EUR/USD, daily :
нижче є куди : для початку закрити геп на позитивних результатах президентських виборів у Франції 21-24 квітня 2017 року, потім ще раз відвідати циклічні мінімуми 2015-16 років
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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