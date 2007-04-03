усе ще в межах низхідної тенденції. але занадто голубині очікування щодо запровадження ЄЦБ нового раунду QE.3 залишають простір для закриття шортів по факту засідання 12/09
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:38
EUR/USD, h4+h1 :
усе ще в межах низхідної тенденції. але занадто голубині очікування щодо запровадження ЄЦБ нового раунду QE.3 залишають простір для закриття шортів по факту засідання 12/09
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:12
Re: Валютный рынок в мире
Там новая аналитика вышла на месяц от Корженевского -
кто что считает? Фунт посыпется?
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:13
Динамика курсов валют стран СНГ и Восточной Европы, доллара и нефти в августе 2019-го. Диаграммы
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:33
1,1020
маємо +1 велику фігуру з вчорашніх лоїв біля 1,0925
для не помітної оку пересічного гравця-інтрадейшика зміни тенденції на висхідну єврику потрібно закріпитися вище 1,1014
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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