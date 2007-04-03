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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 667668669670
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:38

EUR/USD, h4+h1 : https://imgur.com/gallery/sUzEKf6

усе ще в межах низхідної тенденції. але занадто голубині очікування щодо запровадження ЄЦБ нового раунду QE.3 залишають простір для закриття шортів по факту засідання 12/09
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:12

Re: Валютный рынок в мире

Там новая аналитика вышла на месяц от Корженевского - https://www.amarkets.biz/analytics/niko ... resheniya/
кто что считает? Фунт посыпется?
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:13

Динамика курсов валют стран СНГ и Восточной Европы, доллара и нефти в августе 2019-го. Диаграммы

https://banki24.by/news/3558-dinamika-k ... lyut-stran
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:33

1,1020

маємо +1 велику фігуру з вчорашніх лоїв біля 1,0925

для не помітної оку пересічного гравця-інтрадейшика зміни тенденції на висхідну єврику потрібно закріпитися вище 1,1014
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:29

EUR/USD 1,1070
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:56

щодо EUR/USD

слабка висхідна короткострокова тенденція проти ширшого низхідного тренду :

https://imgur.com/gallery/nmbqcKx

може так статися, що Єврик "нагодує" і бичків - і ведмедиків ))
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:29

щодо EUR/USD

1,0970 - тактичний лонг по ринку, стоп під недавнім мінімумом
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:26

1,1050 після удару до 1,0927
вимальовується подвійне денце з повтором мінімумів від 03/09

відтепер увага гравців має зміститися на засідання ФРС 18/09

на якому очікується друге послідовне урізання % ставки по федеральних фондах
- і це на тлі прсикорення базової (core СРІ) інфляції до 2,4% річних (свіжа відсьогодні стата за Серпень)

чіткий негатив для бакса.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:26

1,1085 - фіксинг від тижневої контрольної зони
швидкі гроші варто забирати зі столу казино "форекс"

з наступного тижня шукатиму як перезайти в лонг з відкату
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:58

Євро бичкам потрібно закріпитися лишень над 1,1102 аби у найслабших продавців на низах закінчилася маржа :

https://imgur.com/gallery/rJZk2eC
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