|
|
|
Валютный рынок в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:55
закриття вище 1,1102 не було - продавці залишаються у грі
тому й не дивно що на момент маємо вже 1,1000
але. перед засіданням ФРС 18/09 я схильний знову узяти єврика у довжину : на противагу ЄЦБ (мінус 0,1% від базової депозитної ставки 12/09) ФРС у середу знизить ставку вдруге до того ж на 0,25%
можна купувати хоч з поточного рівня і до 1,0950
стоп-вихід на закритті торгвого дня нижче
більш поміркований варіянт дочекатися вже вівторка та пошукати формування якогось патерна на продовження діючої висхідної тенденції
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
-
ЛОБ
-
-
- Повідомлень: 9957
- З нами з: 14.12.09
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 952 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:19
Я буду шортить по факту закрытия ниже 1,1021.
Или не буду... без факта
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2351
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:43
vovan_prm
EUR/USD випав з обойми моїх активних трейдів
усі топ-5 займають товарні крос-курси та комоди
придивіться до USD/NOK, планую продавати перед засіданням NorgesBank 19/09
до речі, там теж можна побудувати контрольні зони
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
-
ЛОБ
-
-
- Повідомлень: 9957
- З нами з: 14.12.09
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 952 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:16
ЛОБ написав:
придивіться до USD/NOK, планую продавати перед засіданням NorgesBank 19/09
до речі, там теж можна побудувати контрольні зони
Для анализа нужен архив маржи хотя бы за прошлый год.
Я построил систему, основанную на двух паттернах. Они как часы работают на EUR/USD, чуть хуже на USD/CHF. А на других мажорных парах дают просадку в горизонте года и более.
Думаю поработать над кроссами, но не могу найти архива маржи.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2351
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|21069
|177846092
|
|
|15714
|1878103
|
|
|159
|276789
|
|