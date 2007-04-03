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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:55
закриття вище 1,1102 не було - продавці залишаються у грі
тому й не дивно що на момент маємо вже 1,1000
але. перед засіданням ФРС 18/09 я схильний знову узяти єврика у довжину : на противагу ЄЦБ (мінус 0,1% від базової депозитної ставки 12/09) ФРС у середу знизить ставку вдруге до того ж на 0,25%
можна купувати хоч з поточного рівня і до 1,0950
стоп-вихід на закритті торгвого дня нижче
більш поміркований варіянт дочекатися вже вівторка та пошукати формування якогось патерна на продовження діючої висхідної тенденції
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 18:19
Я буду шортить по факту закрытия ниже 1,1021.
Или не буду... без факта
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: Пон 16 вер, 2019 18:43
vovan_prm
EUR/USD випав з обойми моїх активних трейдів
усі топ-5 займають товарні крос-курси та комоди
придивіться до USD/NOK, планую продавати перед засіданням NorgesBank 19/09
до речі, там теж можна побудувати контрольні зони
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ЛОБ
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:16
ЛОБ написав:
придивіться до USD/NOK, планую продавати перед засіданням NorgesBank 19/09
до речі, там теж можна побудувати контрольні зони
Для анализа нужен архив маржи хотя бы за прошлый год.
Я построил систему, основанную на двух паттернах. Они как часы работают на EUR/USD, чуть хуже на USD/CHF. А на других мажорных парах дают просадку в горизонте года и более.
Думаю поработать над кроссами, но не могу найти архива маржи.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: Пон 16 вер, 2019 20:51
vovan_prm
дозволяю собі розкіш торгувати ідеї - ні зони, ні патерни, ні технічні індикатори - голий економічний фундамент у власному розумінні
Норвезька Крона взагалі не має недоліків, а її тривала не обгрунтована слабкість викликає у мене навіть подив : невже більшість інстуціональних інвесторів на вбачають прихованих можливостей у апсайді цієї валюти на 10+%
часом курсоутворення на форексі не завжди раціональне та зрозумле, але з поверненням повноцінної торгової ліквідності після літніх відпусток та зниженням градусу напруги на американо-китайському фронті подальша динаміка NOK вже за тиждень має призвести до нормалізації її вартості поближче до 200-денної ma
вибуховий ріст Нафти на терактах мені не подобається, але вона й без форс-мажорів має підстави для відновлення на $10-$15
ніколи не буде зайвим розширювати свої горизонти у торгівлі.
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ЛОБ
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