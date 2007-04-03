ЛОБ написав:придивіться до USD/NOK, планую продавати перед засіданням NorgesBank 19/09 до речі, там теж можна побудувати контрольні зони
Для анализа нужен архив маржи хотя бы за прошлый год. Я построил систему, основанную на двух паттернах. Они как часы работают на EUR/USD, чуть хуже на USD/CHF. А на других мажорных парах дают просадку в горизонте года и более. Думаю поработать над кроссами, но не могу найти архива маржи.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
дозволяю собі розкіш торгувати ідеї - ні зони, ні патерни, ні технічні індикатори - голий економічний фундамент у власному розумінні
Норвезька Крона взагалі не має недоліків, а її тривала не обгрунтована слабкість викликає у мене навіть подив : невже більшість інстуціональних інвесторів на вбачають прихованих можливостей у апсайді цієї валюти на 10+%
часом курсоутворення на форексі не завжди раціональне та зрозумле, але з поверненням повноцінної торгової ліквідності після літніх відпусток та зниженням градусу напруги на американо-китайському фронті подальша динаміка NOK вже за тиждень має призвести до нормалізації її вартості поближче до 200-денної ma
вибуховий ріст Нафти на терактах мені не подобається, але вона й без форс-мажорів має підстави для відновлення на $10-$15
ніколи не буде зайвим розширювати свої горизонти у торгівлі.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.