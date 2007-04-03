RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 668669670671
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:55

щодо EUR/USD

закриття вище 1,1102 не було - продавці залишаються у грі
тому й не дивно що на момент маємо вже 1,1000

але. перед засіданням ФРС 18/09 я схильний знову узяти єврика у довжину : на противагу ЄЦБ (мінус 0,1% від базової депозитної ставки 12/09) ФРС у середу знизить ставку вдруге до того ж на 0,25%

можна купувати хоч з поточного рівня і до 1,0950
стоп-вихід на закритті торгвого дня нижче

більш поміркований варіянт дочекатися вже вівторка та пошукати формування якогось патерна на продовження діючої висхідної тенденції
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9960
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:19

Re: Валютный рынок в мире

Я буду шортить по факту закрытия ниже 1,1021.
Или не буду... без факта
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2351
З нами з: 09.09.14
Подякував: 781 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:43

vovan_prm

EUR/USD випав з обойми моїх активних трейдів
усі топ-5 займають товарні крос-курси та комоди

придивіться до USD/NOK, планую продавати перед засіданням NorgesBank 19/09
до речі, там теж можна побудувати контрольні зони
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9960
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:16

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:придивіться до USD/NOK, планую продавати перед засіданням NorgesBank 19/09
до речі, там теж можна побудувати контрольні зони

Для анализа нужен архив маржи хотя бы за прошлый год.
Я построил систему, основанную на двух паттернах. Они как часы работают на EUR/USD, чуть хуже на USD/CHF. А на других мажорных парах дают просадку в горизонте года и более.
Думаю поработать над кроссами, но не могу найти архива маржи.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2351
З нами з: 09.09.14
Подякував: 781 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:51

vovan_prm

дозволяю собі розкіш торгувати ідеї - ні зони, ні патерни, ні технічні індикатори - голий економічний фундамент у власному розумінні

Норвезька Крона взагалі не має недоліків, а її тривала не обгрунтована слабкість викликає у мене навіть подив : невже більшість інстуціональних інвесторів на вбачають прихованих можливостей у апсайді цієї валюти на 10+%

часом курсоутворення на форексі не завжди раціональне та зрозумле, але з поверненням повноцінної торгової ліквідності після літніх відпусток та зниженням градусу напруги на американо-китайському фронті подальша динаміка NOK вже за тиждень має призвести до нормалізації її вартості поближче до 200-денної ma

вибуховий ріст Нафти на терактах мені не подобається, але вона й без форс-мажорів має підстави для відновлення на $10-$15

ніколи не буде зайвим розширювати свої горизонти у торгівлі.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9960
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:40

щодо EUR/USD

Європатріотам - тактичний ризиковий лонг :

https://imgur.com/gallery/Pe9pC6o
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9960
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:05

щодо EUR/USD

загалом моє ставлення до Євро залишається суперечливим

схоже що довгострокоий низхідний тренд (з 2014-го або й 2008-го) зламано, а ось новий висхідний (з квітня 2017 року) пройшовши повноцінну корекцію з максимумів біля 1,2550 почав пробуксовувати через відстрочення ЄЦБ процесу нормалізації монетарної політики

EUR 17-Sep-19 weekly : https://imgur.com/gallery/vNEfj00

причини відкладення - та ба й для урізання % ставок далі на негативну території - досить надумані, зарозумілі та непереконливі : начебто хронічне недовиконання інфляційних цілей (фактичне значення HICP близько 1,0% річних) та загрозливе падіння (!) інфляційних очікувань

ідеальне виконання центральним банком свого мандату на утримання споживчої інфляції в межах таргету не вище 2,0% річних подається як фейл (???)

впорядковані (здебільшого) державні фінанси країн Єврозони та сталий профіцит торгового балансу підтримують вартісну оцінку Євро вище за поточний ринковий курс спот

але від'ємні % ставки стримують інвесторів від закриття накопичених коротких позицій carry trade - Євро й насьогодні залишається привабливою валютою фінансування

слабкість основного конкурента USD з легкістю нівелюється вищими номінальними ставками, що в умовах глобального надлишку вільних капіталів та пошуку інвесторами хоч якихось додатніх % доходностей є вирішальним фактором вибору саме Зеленого Змія. імовірно фактором зовсім тимчасовим - дія якого добігає кінця

ось чому купівля EUR/USD у довжину не є профільної позицією у моєму портфоліо.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9960
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 668669670671
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, J, Vadim V, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 2111, 2112, 2113
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
21129 177870521
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 13:56
J
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1570, 1571, 1572
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15717 1878596
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 13:34
Vitaka
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 276792
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.