ЛОБ написав:придивіться до USD/NOK, планую продавати перед засіданням NorgesBank 19/09 до речі, там теж можна побудувати контрольні зони
Для анализа нужен архив маржи хотя бы за прошлый год. Я построил систему, основанную на двух паттернах. Они как часы работают на EUR/USD, чуть хуже на USD/CHF. А на других мажорных парах дают просадку в горизонте года и более. Думаю поработать над кроссами, но не могу найти архива маржи.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
дозволяю собі розкіш торгувати ідеї - ні зони, ні патерни, ні технічні індикатори - голий економічний фундамент у власному розумінні
Норвезька Крона взагалі не має недоліків, а її тривала не обгрунтована слабкість викликає у мене навіть подив : невже більшість інстуціональних інвесторів на вбачають прихованих можливостей у апсайді цієї валюти на 10+%
часом курсоутворення на форексі не завжди раціональне та зрозумле, але з поверненням повноцінної торгової ліквідності після літніх відпусток та зниженням градусу напруги на американо-китайському фронті подальша динаміка NOK вже за тиждень має призвести до нормалізації її вартості поближче до 200-денної ma
вибуховий ріст Нафти на терактах мені не подобається, але вона й без форс-мажорів має підстави для відновлення на $10-$15
ніколи не буде зайвим розширювати свої горизонти у торгівлі.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
загалом моє ставлення до Євро залишається суперечливим
схоже що довгострокоий низхідний тренд (з 2014-го або й 2008-го) зламано, а ось новий висхідний (з квітня 2017 року) пройшовши повноцінну корекцію з максимумів біля 1,2550 почав пробуксовувати через відстрочення ЄЦБ процесу нормалізації монетарної політики
причини відкладення - та ба й для урізання % ставок далі на негативну території - досить надумані, зарозумілі та непереконливі : начебто хронічне недовиконання інфляційних цілей (фактичне значення HICP близько 1,0% річних) та загрозливе падіння (!) інфляційних очікувань
ідеальне виконання центральним банком свого мандату на утримання споживчої інфляції в межах таргету не вище 2,0% річних подається як фейл (???)
впорядковані (здебільшого) державні фінанси країн Єврозони та сталий профіцит торгового балансу підтримують вартісну оцінку Євро вище за поточний ринковий курс спот
але від'ємні % ставки стримують інвесторів від закриття накопичених коротких позицій carry trade - Євро й насьогодні залишається привабливою валютою фінансування
слабкість основного конкурента USD з легкістю нівелюється вищими номінальними ставками, що в умовах глобального надлишку вільних капіталів та пошуку інвесторами хоч якихось додатніх % доходностей є вирішальним фактором вибору саме Зеленого Змія. імовірно фактором зовсім тимчасовим - дія якого добігає кінця
ось чому купівля EUR/USD у довжину не є профільної позицією у моєму портфоліо.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.