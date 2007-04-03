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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 669670671672
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:09

ЛОБ Набирал массив стат данных по своим сигналам без учета новостного фона.
Работаю так же без учета.
На новостях шансы "пан или пропал" примерно равны 50/50.
Системный стоп-приказ решает эту проблему.
Полтора года наблюдений и полгода работы на реальных счетах показывает примерно 70/30 в профит.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:10

vovan_prm

навряд чи варто розпочинати суперечку про курку та яйце - що з'явилося перше, що важливіше

та й я особисто ніколи не ставив питання руба "пан або пропав"

насамперед економічні новини та важлива статистика формують сантименти, настрої інвесторів та гравців, що впливають на коливання курсів валют у короткостроковій перспективі

а загалом - на інвестиційні потоки та тривалі фундаментальні чинники курсоутворення на довгострокову перспективу

тому будь яка техніка на мій погляд, зокрема ідентифікація поточної тенденції за індикатором НКЗ (контрольних зон), послуговує лишень для оптимізації точок входу

за 3 роки спостережень контрольні зони чудово доповнюють мій погляд по фундаменту - згадаймо основні перспективні трендові ідеї, що викладалися та зреалізувалося : AUD/USD & AUD/CAD, NZD/USD & NZD/CAD

стопи - окрема тема, але це аксіома трейдінгу
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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