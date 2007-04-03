Додано: Пон 23 вер, 2019 19:10
vovan_prm
навряд чи варто розпочинати суперечку про курку та яйце - що з'явилося перше, що важливіше
та й я особисто ніколи не ставив питання руба "пан або пропав"
насамперед економічні новини та важлива статистика формують сантименти, настрої інвесторів та гравців, що впливають на коливання курсів валют у короткостроковій перспективі
а загалом - на інвестиційні потоки та тривалі фундаментальні чинники курсоутворення на довгострокову перспективу
тому будь яка техніка на мій погляд, зокрема ідентифікація поточної тенденції за індикатором НКЗ (контрольних зон), послуговує лишень для оптимізації точок входу
за 3 роки спостережень контрольні зони чудово доповнюють мій погляд по фундаменту - згадаймо основні перспективні трендові ідеї, що викладалися та зреалізувалося : AUD/USD & AUD/CAD, NZD/USD & NZD/CAD
стопи - окрема тема, але це аксіома трейдінгу
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.