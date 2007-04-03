RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 669670671672
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:09

ЛОБ Набирал массив стат данных по своим сигналам без учета новостного фона.
Работаю так же без учета.
На новостях шансы "пан или пропал" примерно равны 50/50.
Системный стоп-приказ решает эту проблему.
Полтора года наблюдений и полгода работы на реальных счетах показывает примерно 70/30 в профит.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 09.09.14
Подякував: 784 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:10

vovan_prm

навряд чи варто розпочинати суперечку про курку та яйце - що з'явилося перше, що важливіше

та й я особисто ніколи не ставив питання руба "пан або пропав"

насамперед економічні новини та важлива статистика формують сантименти, настрої інвесторів та гравців, що впливають на коливання курсів валют у короткостроковій перспективі

а загалом - на інвестиційні потоки та тривалі фундаментальні чинники курсоутворення на довгострокову перспективу

тому будь яка техніка на мій погляд, зокрема ідентифікація поточної тенденції за індикатором НКЗ (контрольних зон), послуговує лишень для оптимізації точок входу

за 3 роки спостережень контрольні зони чудово доповнюють мій погляд по фундаменту - згадаймо основні перспективні трендові ідеї, що викладалися та зреалізувалося : AUD/USD & AUD/CAD, NZD/USD & NZD/CAD

стопи - окрема тема, але це аксіома трейдінгу
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9969
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:38

відносна динаміка Нафти WTI проти NOK/USD - кореляцію начебто порушено :

https://imgur.com/gallery/NqMZpO8

але хіба може довготривалий та тісний структурний взаємозв'язок по фундаменту бути зруйнований ситуативною технічною торгівлею на купівлю USD ?
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9969
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:47

щодо EUR/USD

1,0904 - новий корекційний мінімум по Євро - і це після досягнення 15/02/2018 багатообіцяючого максимуму на 1,2555 у начебто новому висхідному тренді з весни 2017-го

технічний малюночок суттєво погіршився і тепер подальше оновлення мінімумів знову здається невідворотнім, а ведмежому корекційному тренду не видно кінця

тож спочатку євробакс має повернути боржок та закрити геп дворічної давнини нижче 1,0800
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9969
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:18

  ЛОБ Додано: Чет 22 сер, 2019 09:14 написав:EUR/USD, daily :

https://i.imgur.com/JUDGcgm.png

нижче є куди : для початку закрити геп на позитивних результатах президентських виборів у Франції 21-24 квітня 2017 року, потім ще раз відвідати циклічні мінімуми 2015-16 років

мова про ціновий розрив (геп/gap) :

1,0724 (закриття 21/04/17) - 1,0821 (мінімум 24/04/17)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9969
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 669670671672
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, asti, Автор77, Carbon_m, Vadim V, Vint і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 2271, 2272, 2273
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
22729 178358265
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 12:49
asti
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1581, 1582, 1583
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15820 1892701
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 12:11
Козак-характерник
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 276990
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.