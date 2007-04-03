Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 18:09
ЛОБ Набирал массив стат данных по своим сигналам без учета новостного фона. Работаю так же без учета. На новостях шансы "пан или пропал" примерно равны 50/50. Системный стоп-приказ решает эту проблему. Полтора года наблюдений и полгода работы на реальных счетах показывает примерно 70/30 в профит.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:10
vovan_prm навряд чи варто розпочинати суперечку про курку та яйце - що з'явилося перше, що важливіше та й я особисто ніколи не ставив питання руба "пан або пропав" насамперед економічні новини та важлива статистика формують сантименти, настрої інвесторів та гравців, що впливають на коливання курсів валют у короткостроковій перспективі а загалом - на інвестиційні потоки та тривалі фундаментальні чинники курсоутворення на довгострокову перспективу тому будь яка техніка на мій погляд, зокрема ідентифікація поточної тенденції за індикатором НКЗ (контрольних зон), послуговує лишень для оптимізації точок входу за 3 роки спостережень контрольні зони чудово доповнюють мій погляд по фундаменту - згадаймо основні перспективні трендові ідеї, що викладалися та зреалізувалося : AUD/USD & AUD/CAD, NZD/USD & NZD/CAD стопи - окрема тема, але це аксіома трейдінгу
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ЛОБ
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:38
відносна динаміка Нафти WTI проти NOK/USD - кореляцію начебто порушено :
https://imgur.com/gallery/NqMZpO8
але хіба може довготривалий та тісний структурний взаємозв'язок по фундаменту бути зруйнований ситуативною технічною торгівлею на купівлю USD ?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:47
- новий корекційний мінімум по Євро - і це після досягнення 15/02/2018 багатообіцяючого максимуму на 1,0904 у начебто новому висхідному тренді з весни 2017-го 1,2555 технічний малюночок суттєво погіршився і тепер подальше оновлення мінімумів знову здається невідворотнім, а ведмежому корекційному тренду не видно кінця тож спочатку євробакс має повернути боржок та закрити геп дворічної давнини нижче 1,0800
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:18
ЛОБ Додано: Чет 22 сер, 2019 09:14 написав:
EUR/USD, daily :
https://i.imgur.com/JUDGcgm.png
нижче є куди : для початку закрити геп на позитивних результатах президентських виборів у Франції 21-24 квітня 2017 року, потім ще раз відвідати циклічні мінімуми 2015-16 років
мова про ціновий розрив (геп/gap) : 1,0724 ( закриття 21/04/17) - 1,0821 ( мінімум 24/04/17)
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:37
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ЛОБ
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:04
Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и цена на нефть в сентябре 2019-го
валюты каких стран окрепли, а какие ослабли в сентябре
диаграммы
https://banki24.by/news/3651-kak-izmenilis-kursy-valyut В сентябре 2019-го, а также за период с начала года и за год (за последние 12 месяцев), самой укрепившейся к доллару США национальной валютой в СНГ и Восточной Европе стала гривна Украины. В тройке лидеров сентябрьского, с начала года и за год курсовых рейтингов еще рубль России и рубль Беларуси. А больше всех упал к доллару в сентябре форинт Венгрии, ставший в Европе аутсайдером всех курсовых рейтингов. При этом сам доллар США в сентябре в очередной раз усилился: вырос индекс доллара USDX.
maksimus silvestris
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