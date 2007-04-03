м'який Брекзіт - це нова угода, що дозволяє зберегти вільний економічний простір Британія-Євросоюз за формального виходу британців із союзу
як відомо, існують три стовпи цього вільного простору : вільний безмитний рух товарів, капіталу та робочої сили (+ єдині стандарти, регламентація, тощо)
за таких умов усі європейські валюти отримають позитивний імпульс на укріплення до бакса, Євро та Фунт - кожен у різній мірі, але кабель, імовірно, має все ж (відносно) постраждати від виходу на тривалому горизонті 3-5 років через втрату інвестицій та скорочення фінансового сектору
повернення до норми відбудеться, десь орієнтовно до діапазону 1,40-1,50, але надалі перспективи фунта занадто суперечливі та сумнівні
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