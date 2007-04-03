Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:26
ForexTrader так, після мого "просто" мало бути декілька смайликів (сам стер) шпекулятивна торгівля на форекс формує стійку життєву позицію, яка базується на скромній (тому адекватній) самооцінці та нескінченій самоіронії торгівля на фондовому ринку вимагає ще більших вкладень - тому там трансформація особистості відбувається швидше та гостріше
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ЛОБ
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:01
ЛОБ, що скажете за новини, якщо відбудеться "м'який" Brexit ?
Фунт може вирости ще вище?
Zebra
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Додано: Пон 14 жов, 2019 21:07
Zebra м'який Брекзіт - це нова угода, що дозволяє зберегти вільний економічний простір Британія-Євросоюз за формального виходу британців із союзу як відомо, існують три стовпи цього вільного простору : вільний безмитний рух товарів, капіталу та робочої сили (+ єдині стандарти, регламентація, тощо) за таких умов усі європейські валюти отримають позитивний імпульс на укріплення до бакса, Євро та Фунт - кожен у різній мірі, але кабель, імовірно, має все ж (відносно) постраждати від виходу на тривалому горизонті 3-5 років через втрату інвестицій та скорочення фінансового сектору повернення до норми відбудеться, десь орієнтовно до діапазону 1,40-1,50, але надалі перспективи фунта занадто суперечливі та сумнівні
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ЛОБ
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Додано: Вів 15 жов, 2019 10:01
суперечність поміж поточною висхідною тенденцією та ширшим низхідним середньостроковим трендом (з максимумів лютого 2018-го) має розв'язатися нагору :
https://imgur.com/gallery/uvSfnXT
нагадаю, цей середньостроковий тренд - корекційний за сутністю
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ЛОБ
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Додано: Вів 15 жов, 2019 10:45
ЛОБ написав:
суперечність поміж поточною висхідною тенденцією та ширшим низхідним середньостроковим трендом (з максимумів лютого 2018-го) має розв'язатися нагору :
https://imgur.com/gallery/uvSfnXT
нагадаю, цей середньостроковий тренд - корекційний за сутністю
Аналогичные мысли.
При закрытии выше 1,1055 - буду покупать.
Ниже 1,0970 - продавать.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Додано: Сер 16 жов, 2019 09:18
EUR/USD 1,1045 для закріплення позитивних зрушень єврик має закрити день над контрольною корекційною зоною з верхньою межею біля 1,1055 (лишень +10 піпсів на момент) тільки після цього можна очікувати на продовження висхідного просування курсу до наступного рівня спротиву на 1,1100-1,1105 будь які добрі новини щодо Брекзіту сприятимуть цьому
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ЛОБ
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