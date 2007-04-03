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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:26

ForexTrader

так, після мого "просто" мало бути декілька смайликів (сам стер)

шпекулятивна торгівля на форекс формує стійку життєву позицію, яка базується на скромній (тому адекватній) самооцінці та нескінченій самоіронії

торгівля на фондовому ринку вимагає ще більших вкладень - тому там трансформація особистості відбувається швидше та гостріше
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:01

Re: Валютный рынок в мире

ЛОБ, що скажете за новини, якщо відбудеться "м'який" Brexit ?
Фунт може вирости ще вище?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:07

Zebra

м'який Брекзіт - це нова угода, що дозволяє зберегти вільний економічний простір Британія-Євросоюз за формального виходу британців із союзу

як відомо, існують три стовпи цього вільного простору : вільний безмитний рух товарів, капіталу та робочої сили (+ єдині стандарти, регламентація, тощо)

за таких умов усі європейські валюти отримають позитивний імпульс на укріплення до бакса, Євро та Фунт - кожен у різній мірі, але кабель, імовірно, має все ж (відносно) постраждати від виходу на тривалому горизонті 3-5 років через втрату інвестицій та скорочення фінансового сектору

повернення до норми відбудеться, десь орієнтовно до діапазону 1,40-1,50, але надалі перспективи фунта занадто суперечливі та сумнівні
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:01

щодо EUR/USD

суперечність поміж поточною висхідною тенденцією та ширшим низхідним середньостроковим трендом (з максимумів лютого 2018-го) має розв'язатися нагору :

https://imgur.com/gallery/uvSfnXT

нагадаю, цей середньостроковий тренд - корекційний за сутністю
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:45

  ЛОБ написав:суперечність поміж поточною висхідною тенденцією та ширшим низхідним середньостроковим трендом (з максимумів лютого 2018-го) має розв'язатися нагору :

https://imgur.com/gallery/uvSfnXT

нагадаю, цей середньостроковий тренд - корекційний за сутністю

Аналогичные мысли.
При закрытии выше 1,1055 - буду покупать.
Ниже 1,0970 - продавать.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:18

EUR/USD 1,1045

для закріплення позитивних зрушень єврик має закрити день над контрольною корекційною зоною з верхньою межею біля 1,1055 (лишень +10 піпсів на момент)

тільки після цього можна очікувати на продовження висхідного просування курсу до наступного рівня спротиву на 1,1100-1,1105

будь які добрі новини щодо Брекзіту сприятимуть цьому
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:20

закриття учорашньої сесії 1,1074, максимум дня 1,1085
опір ведмедиків зламано - імовірно попереду у єврика нові максимуми

це не прогноз, а ідентифікація існуючої тенденції - насьогодні вона висхідна
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:02

щодо Норвезької Крони (NOK)

USD/NOK на 10-ти річних максимумах вище 9,20 :

https://imgur.com/gallery/9guoAlG

розбіжність динаміки Нафти та Крони є тимчасовим явищем, що блискавично повернеться знову до прямої кореляції

https://tvc-invdn-com.akamaized.net/dat ... 095cb1.png

sell short USD/NOK
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:16

EUR/USD 1,1140
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:19

  ЛОБ написав:EUR/USD 1,1140

Профит взят 8)
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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