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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57

Re: Валютный рынок в мире

Ребят, есть информация, что с Нового года к брокерам нельзя будет зайти без ВПН, как торговать теперь? Онли прокси юзать? Кто знает, поделитесь плиз.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:57

Re: Валютный рынок в мире

Ничего подобного не слыхал.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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  #<1 ... 671672673674
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