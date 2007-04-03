|
|
|
Валютный рынок в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57
Ребят, есть информация, что с Нового года к брокерам нельзя будет зайти без ВПН, как торговать теперь? Онли прокси юзать? Кто знает, поделитесь плиз.
-
fefelova
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 31.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:57
Ничего подобного не слыхал.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2395
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 804 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25393
|179270876
|
|
|16004
|1922612
|
|
|159
|277260
|
|