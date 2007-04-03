ЛОБ Додано: Пон 30 вер, 2019 12:47 написав:1,0904 - новий корекційний мінімум по Євро - і це після досягнення 15/02/2018 багатообіцяючого максимуму на 1,2555 у начебто новому висхідному тренді з весни 2017-го
технічний малюночок суттєво погіршився і тепер подальше оновлення мінімумів знову здається невідворотнім, а ведмежому корекційному тренду не видно кінця ...
ЛОБ Додано: Вів 15 жов, 2019 11:01 написав:суперечність поміж поточною висхідною тенденцією та ширшим низхідним середньостроковим трендом (з максимумів лютого 2018-го) має розв'язатися нагору :