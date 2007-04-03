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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57

Re: Валютный рынок в мире

Ребят, есть информация, что с Нового года к брокерам нельзя будет зайти без ВПН, как торговать теперь? Онли прокси юзать? Кто знает, поделитесь плиз.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:57

Re: Валютный рынок в мире

Ничего подобного не слыхал.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:02

  ЛОБ Додано: Пон 30 вер, 2019 12:47 написав:1,0904 - новий корекційний мінімум по Євро - і це після досягнення 15/02/2018 багатообіцяючого максимуму на 1,2555 у начебто новому висхідному тренді з весни 2017-го

технічний малюночок суттєво погіршився і тепер подальше оновлення мінімумів знову здається невідворотнім, а ведмежому корекційному тренду не видно кінця
...

  ЛОБ Додано: Вів 15 жов, 2019 11:01 написав:суперечність поміж поточною висхідною тенденцією та ширшим низхідним середньостроковим трендом (з максимумів лютого 2018-го) має розв'язатися нагору :

https://imgur.com/gallery/uvSfnXT

нагадаю, цей середньостроковий тренд - корекційний за сутністю

Імпульс - корееееекція :

https://imgur.com/gallery/LAfQZT8

30/10 Федрезерв втретє поспіль має порізати цільову % ставку по баксу
ПС. + бонус (торговий план)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 09:59

для того, щоб підштовхнути бакс нижче Федрезерву треба порізати % ставки ще разок - у грудні або січні, знайшовши якийсь привід

мажори на порозі висхідного розвороту до USD

єврик має ось-ось реалізувати чергову фазу шортокрилу
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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