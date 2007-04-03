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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57
Re: Валютный рынок в мире
Ребят, есть информация, что с Нового года к брокерам нельзя будет зайти без ВПН, как торговать теперь? Онли прокси юзать? Кто знает, поделитесь плиз.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:57
Re: Валютный рынок в мире
Ничего подобного не слыхал.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:02
Імпульс - корееееекція :
30/10 Федрезерв втретє поспіль має порізати цільову % ставку по баксу
ПС. + бонус (торговий план)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 04 лис, 2019 09:59
для того, щоб підштовхнути бакс нижче Федрезерву треба порізати % ставки ще разок - у грудні або січні, знайшовши якийсь привід
мажори на порозі висхідного розвороту до USD
єврик має ось-ось реалізувати чергову фазу шортокрилу
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:27
щодо EUR/USD
в не скінчених пошуках лонгів - скоріше в "нудних" очікуваннях :
євро-бакс цікавить мене чи не найменше з валютних пар, тому що є інші пореспективні вигідні ідеї, пов'язані з нормалізацією цін на енергоресурси (нафтута газ)
багаторічне зниження волатильності у парі EUR/USD об'єктивно звужує інтерес короткострокових спекулянтів, якою б "дешевою" не здавалася вартість єврика
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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