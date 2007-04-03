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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57

Re: Валютный рынок в мире

Ребят, есть информация, что с Нового года к брокерам нельзя будет зайти без ВПН, как торговать теперь? Онли прокси юзать? Кто знает, поделитесь плиз.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:57

Re: Валютный рынок в мире

Ничего подобного не слыхал.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:02

  ЛОБ Додано: Пон 30 вер, 2019 12:47 написав:1,0904 - новий корекційний мінімум по Євро - і це після досягнення 15/02/2018 багатообіцяючого максимуму на 1,2555 у начебто новому висхідному тренді з весни 2017-го

технічний малюночок суттєво погіршився і тепер подальше оновлення мінімумів знову здається невідворотнім, а ведмежому корекційному тренду не видно кінця
...

  ЛОБ Додано: Вів 15 жов, 2019 11:01 написав:суперечність поміж поточною висхідною тенденцією та ширшим низхідним середньостроковим трендом (з максимумів лютого 2018-го) має розв'язатися нагору :

https://imgur.com/gallery/uvSfnXT

нагадаю, цей середньостроковий тренд - корекційний за сутністю

Імпульс - корееееекція :

https://imgur.com/gallery/LAfQZT8

30/10 Федрезерв втретє поспіль має порізати цільову % ставку по баксу
ПС. + бонус (торговий план)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 09:59

для того, щоб підштовхнути бакс нижче Федрезерву треба порізати % ставки ще разок - у грудні або січні, знайшовши якийсь привід

мажори на порозі висхідного розвороту до USD

єврик має ось-ось реалізувати чергову фазу шортокрилу
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:27

щодо EUR/USD

в не скінчених пошуках лонгів - скоріше в "нудних" очікуваннях :

https://imgur.com/gallery/8oVZtt9

євро-бакс цікавить мене чи не найменше з валютних пар, тому що є інші пореспективні вигідні ідеї, пов'язані з нормалізацією цін на енергоресурси (нафтута газ)

багаторічне зниження волатильності у парі EUR/USD об'єктивно звужує інтерес короткострокових спекулянтів, якою б "дешевою" не здавалася вартість єврика
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:38

Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и цена на нефть в октябре 2019-го

https://banki24.by/news/3746-kak-izmenilis-kursy-valyut

В октябре 2019 года самой укрепившейся к доллару США национальной валютой в СНГ и Восточной Европе стал злотый Польши. На подъеме в октябре оказались все валюты Европы, в том числе евро. Это следствие мирового ослабление доллара в этом месяце в виде падение индекса USDX, в корзину которого входит и евро.
Аутсайдером же октябрьского курсового рейтинга стала гривна Украины, которая уж очень сильно укрепилась в последнее время и, особенно, в сентябре. Несмотря на падение, гривна остается лидером укрепления в регионе за период с начала года и за 12 месяцев, существенно опережая все остальные валюты СНГ и Восточной Европы.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:21

зазвичай спостерігається пряма кореляція поміж баксом та різницею % ставок (на його користь) у валютній парі, але упродовж усього 2019 року ця кореляція у USD/EUR (базова валюта $) стала зворотньою :

https://i.imgur.com/NGkYPmP.png

Доляр зростав проти Євро на зниженні диференціалу % ставок (щоправда, ця різниця залишається позитивною)

навряд чи у передвиборчий рік під тиском адміністрації президента Трампа ФРС США вдаватиметься до підвищення % ставок, імовірніше навпаки, щоб підштовхнути бакс нижче, Федрезерв може зробите "контрольне" четверте урізання на -0,25% - вже у січні 2020

щоб ні в кого не залишалося сумнівів у серйозності намірів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:04

низхідний розворот по Доляру (проти мажорів) готується, але вплигувати в Євро з наближеннм Нового Року здається передчасним - маркет-мейкери спочатку мають повисаджувати всіх бичків та ще раз протестувати циклічні мінімуміми

за логікою припинення митних війн поверне оптимізм на ринки разом з позитивними очікуваннями по % ставках у баксі, розшитить Різдвяне ралі - тож змій за таких умов продовжуватиме до кінця року технічну торгівлю із збереженням своїх переваг

як на мене на порядку денному усе ще залишається питання закриття гепу 2017-го,
а потім відвідин або й блискавчиного оновлення отих циклічних мімімумів поближче до паритету
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