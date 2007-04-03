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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57
Re: Валютный рынок в мире
Ребят, есть информация, что с Нового года к брокерам нельзя будет зайти без ВПН, как торговать теперь? Онли прокси юзать? Кто знает, поделитесь плиз.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:57
Re: Валютный рынок в мире
Ничего подобного не слыхал.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:02
Імпульс - корееееекція :
30/10 Федрезерв втретє поспіль має порізати цільову % ставку по баксу
ПС. + бонус (торговий план)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 04 лис, 2019 09:59
для того, щоб підштовхнути бакс нижче Федрезерву треба порізати % ставки ще разок - у грудні або січні, знайшовши якийсь привід
мажори на порозі висхідного розвороту до USD
єврик має ось-ось реалізувати чергову фазу шортокрилу
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:27
щодо EUR/USD
в не скінчених пошуках лонгів - скоріше в "нудних" очікуваннях :
євро-бакс цікавить мене чи не найменше з валютних пар, тому що є інші пореспективні вигідні ідеї, пов'язані з нормалізацією цін на енергоресурси (нафтута газ)
багаторічне зниження волатильності у парі EUR/USD об'єктивно звужує інтерес короткострокових спекулянтів, якою б "дешевою" не здавалася вартість єврика
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 05 лис, 2019 15:38
Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и цена на нефть в октябре 2019-го
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:21
зазвичай спостерігається пряма кореляція поміж баксом та різницею % ставок (на його користь) у валютній парі, але упродовж усього 2019 року ця кореляція у USD/EUR (базова валюта $) стала зворотньою :
Доляр зростав проти Євро на зниженні диференціалу % ставок (щоправда, ця різниця залишається позитивною)
навряд чи у передвиборчий рік під тиском адміністрації президента Трампа ФРС США вдаватиметься до підвищення % ставок, імовірніше навпаки, щоб підштовхнути бакс нижче, Федрезерв може зробите "контрольне" четверте урізання на -0,25% - вже у січні 2020
щоб ні в кого не залишалося сумнівів у серйозності намірів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:04
щодо EUR/USD
низхідний розворот по Доляру (проти мажорів) готується, але вплигувати в Євро з наближеннм Нового Року здається передчасним - маркет-мейкери спочатку мають повисаджувати всіх бичків та ще раз протестувати циклічні мінімуміми
за логікою припинення митних війн поверне оптимізм на ринки разом з позитивними очікуваннями по % ставках у баксі, розширить Різдвяне ралі фондових індксів до нових історичних максимумів - тож змій за таких умов продовжуватиме до кінця року технічну торгівлю із збереженням бичих настроїв
як на мене на порядку денному усе ще залишається питання закриття гепу 2017-го,
а потім відвідин або й блискавчиного оновлення отих циклічних мімімумів поближче до паритету
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:20
торговий план з наступного тижня :
вовків боятися - не ходитит до лісу.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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